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مقتل 3 أشخاص في هجوم لحركة "الشباب" الإرهابية على قاعدة أمريكية بكينيا

"القيادة العسكرية" قالت إن موظفين آخرين في البنتاغون أصيبوا ووضعهما مستقر

قتل ثلاثة أشخاص، أمس الأحد، إثر هجوم لعناصر من حركة الشباب الإرهابية على قاعدة عسكرية في كينيا.

وفي التفاصيل، أوضحت القيادة العسكرية الأمريكية لإفريقيا في بيان " أن جندياً أمريكياً ومتعاقدين مع وزارة الدفاع الأمريكية في قاعدة في خليج ماندا بكينيا قتلوا في الهجوم، مضيفةً أن موظفين آخرين في البنتاغون أصيبا في الحادثة وأن وضعهما مستقر.

ولم تعلن القيادة عن مزيد من التفاصيل.

كينيا حركة الشباب الإرهابية قاعدة عسكرية القيادة العسكرية الأمريكية وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون

الرئيسية/ أخبار العالم

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مقتل 3 أشخاص في هجوم لحركة "الشباب" الإرهابية على قاعدة أمريكية بكينيا
سبق

قتل ثلاثة أشخاص، أمس الأحد، إثر هجوم لعناصر من حركة الشباب الإرهابية على قاعدة عسكرية في كينيا.

وفي التفاصيل، أوضحت القيادة العسكرية الأمريكية لإفريقيا في بيان " أن جندياً أمريكياً ومتعاقدين مع وزارة الدفاع الأمريكية في قاعدة في خليج ماندا بكينيا قتلوا في الهجوم، مضيفةً أن موظفين آخرين في البنتاغون أصيبا في الحادثة وأن وضعهما مستقر.

ولم تعلن القيادة عن مزيد من التفاصيل.

06 يناير 2020 - 11 جمادى الأول 1441
12:59 AM

مقتل 3 أشخاص في هجوم لحركة "الشباب" الإرهابية على قاعدة أمريكية بكينيا

"القيادة العسكرية" قالت إن موظفين آخرين في البنتاغون أصيبوا ووضعهما مستقر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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قتل ثلاثة أشخاص، أمس الأحد، إثر هجوم لعناصر من حركة الشباب الإرهابية على قاعدة عسكرية في كينيا.

وفي التفاصيل، أوضحت القيادة العسكرية الأمريكية لإفريقيا في بيان " أن جندياً أمريكياً ومتعاقدين مع وزارة الدفاع الأمريكية في قاعدة في خليج ماندا بكينيا قتلوا في الهجوم، مضيفةً أن موظفين آخرين في البنتاغون أصيبا في الحادثة وأن وضعهما مستقر.

ولم تعلن القيادة عن مزيد من التفاصيل.

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