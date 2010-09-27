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أمير تبوك يطلع على تقرير صندوق التنمية الزراعية بالمنطقة

نوّه بما قدمه للمستفيدين خلال الفترة الماضية

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز بالإمارة اليوم، مدير عام فرع صندوق التنمية الزراعية المكلف بالمنطقة ناصر بن مفلح البلوي.

وخلال اللقاء اطلع أمير المنطقة على التقرير السنوي لأعمال ونشاطات الصندوق وما قدمة للمستفيدين خلال الفترة الماضية، منوهًا بدور الصندوق ودعمه للتنمية الزراعية بالمنطقة، ومؤكدًا أهمية المنطقة في المجال الزراعي وما يحظى به قطاع الزراعة بالمملكة من دعم واهتمام القيادة للمزارعين وتلبية احتياجاتهم والعمل على إيجاد مبادرات جديدة تسهم في التصاق المزارعين.

من جهته أعرب البلوي، عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك، على ما يلقاه الصندوق من دعم وتوجيه متواصل من سموه للقطاع الزراعي بالمنطقة. منوهًا بالدور الكبير لجائزته للمزرعة النموذجية والتي ساهمت في تطور الزراعة بالمنطقة، وكان لها الأثر الإيجابي الكبير على المزارعين .

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أمير تبوك يطلع على تقرير صندوق التنمية الزراعية بالمنطقة
سبق

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز بالإمارة اليوم، مدير عام فرع صندوق التنمية الزراعية المكلف بالمنطقة ناصر بن مفلح البلوي.

وخلال اللقاء اطلع أمير المنطقة على التقرير السنوي لأعمال ونشاطات الصندوق وما قدمة للمستفيدين خلال الفترة الماضية، منوهًا بدور الصندوق ودعمه للتنمية الزراعية بالمنطقة، ومؤكدًا أهمية المنطقة في المجال الزراعي وما يحظى به قطاع الزراعة بالمملكة من دعم واهتمام القيادة للمزارعين وتلبية احتياجاتهم والعمل على إيجاد مبادرات جديدة تسهم في التصاق المزارعين.

من جهته أعرب البلوي، عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك، على ما يلقاه الصندوق من دعم وتوجيه متواصل من سموه للقطاع الزراعي بالمنطقة. منوهًا بالدور الكبير لجائزته للمزرعة النموذجية والتي ساهمت في تطور الزراعة بالمنطقة، وكان لها الأثر الإيجابي الكبير على المزارعين .

27 سبتمبر 2020 - 10 صفر 1442
03:46 PM

أمير تبوك يطلع على تقرير صندوق التنمية الزراعية بالمنطقة

نوّه بما قدمه للمستفيدين خلال الفترة الماضية

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز بالإمارة اليوم، مدير عام فرع صندوق التنمية الزراعية المكلف بالمنطقة ناصر بن مفلح البلوي.

وخلال اللقاء اطلع أمير المنطقة على التقرير السنوي لأعمال ونشاطات الصندوق وما قدمة للمستفيدين خلال الفترة الماضية، منوهًا بدور الصندوق ودعمه للتنمية الزراعية بالمنطقة، ومؤكدًا أهمية المنطقة في المجال الزراعي وما يحظى به قطاع الزراعة بالمملكة من دعم واهتمام القيادة للمزارعين وتلبية احتياجاتهم والعمل على إيجاد مبادرات جديدة تسهم في التصاق المزارعين.

من جهته أعرب البلوي، عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك، على ما يلقاه الصندوق من دعم وتوجيه متواصل من سموه للقطاع الزراعي بالمنطقة. منوهًا بالدور الكبير لجائزته للمزرعة النموذجية والتي ساهمت في تطور الزراعة بالمنطقة، وكان لها الأثر الإيجابي الكبير على المزارعين .

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