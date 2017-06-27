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في مثل هذا اليوم من العام الماضي.. جدة تودع مطارها القديم وتنتقل إلى الجديد

بمساحة 810 آلاف م2 وطاقة استيعابية بالمرحلة الأولى 30 مليون مسافر سنوياً

نشرت قناة الإخبارية فيديو يوثق ما حدث في مثل هذا اليوم 27 يونيو من العام الماضي 2020 بعنوان: "جدة تودع مطارها القديم وتنتقل إلى الجديد".

ويظهر في الفيديو الذي نشرته القناة على منصتها الرسمية بتويتر تجهيزات المطار الجديد ووسائل الانتقال الداخلية وممرات هبوط الطائرات.

وكان قد افتتح مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد في عام 2019 بمساحة إجمالية تبلغ 810 آلاف م2، وبطاقة استيعابية في المرحلة الأولى تبلغ 30 مليون مسافر سنوياً، أما الطاقة الاستيعابية الكاملة فتبلغ 80 مليون مسافر سنوياً.

وبلغت التكلفة الإجمالية للمشروع 36 مليار ريال، وقد صمم المخطط العام على أن يتم تنفيذ التطوير على 3 مراحل حتى عام 2035.‎

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في مثل هذا اليوم من العام الماضي.. جدة تودع مطارها القديم وتنتقل إلى الجديد
سبق

نشرت قناة الإخبارية فيديو يوثق ما حدث في مثل هذا اليوم 27 يونيو من العام الماضي 2020 بعنوان: "جدة تودع مطارها القديم وتنتقل إلى الجديد".

ويظهر في الفيديو الذي نشرته القناة على منصتها الرسمية بتويتر تجهيزات المطار الجديد ووسائل الانتقال الداخلية وممرات هبوط الطائرات.

وكان قد افتتح مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد في عام 2019 بمساحة إجمالية تبلغ 810 آلاف م2، وبطاقة استيعابية في المرحلة الأولى تبلغ 30 مليون مسافر سنوياً، أما الطاقة الاستيعابية الكاملة فتبلغ 80 مليون مسافر سنوياً.

وبلغت التكلفة الإجمالية للمشروع 36 مليار ريال، وقد صمم المخطط العام على أن يتم تنفيذ التطوير على 3 مراحل حتى عام 2035.‎

27 يونيو 2021 - 17 ذو القعدة 1442
02:57 PM

في مثل هذا اليوم من العام الماضي.. جدة تودع مطارها القديم وتنتقل إلى الجديد

بمساحة 810 آلاف م2 وطاقة استيعابية بالمرحلة الأولى 30 مليون مسافر سنوياً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نشرت قناة الإخبارية فيديو يوثق ما حدث في مثل هذا اليوم 27 يونيو من العام الماضي 2020 بعنوان: "جدة تودع مطارها القديم وتنتقل إلى الجديد".

ويظهر في الفيديو الذي نشرته القناة على منصتها الرسمية بتويتر تجهيزات المطار الجديد ووسائل الانتقال الداخلية وممرات هبوط الطائرات.

وكان قد افتتح مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد في عام 2019 بمساحة إجمالية تبلغ 810 آلاف م2، وبطاقة استيعابية في المرحلة الأولى تبلغ 30 مليون مسافر سنوياً، أما الطاقة الاستيعابية الكاملة فتبلغ 80 مليون مسافر سنوياً.

وبلغت التكلفة الإجمالية للمشروع 36 مليار ريال، وقد صمم المخطط العام على أن يتم تنفيذ التطوير على 3 مراحل حتى عام 2035.‎

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