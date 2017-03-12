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الأمين العام للأمم المتحدة: كورونا يمثل تهديدًا مشتركًا نواجهه جميعًا

قال: وصْف الفيروس بأنه جائحةٌ يمثّل دعوةً للعمل لكل الناس في كل مكان

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مساء اليوم، أن فيروس كورونا يمثل تهديدًا مشتركًا نواجهه جميعًا؛ مشيرًا إلى أن وصْف الفيروس بأنه جائحةٌ؛ يمثّل دعوة إلى العمل لكل الناس في كل مكان.

وأفاد بأن إعلان منظمة الصحة العالمية بأن الفيروس يُعَد جائحة؛ يمثل أيضًا دعوة إلى المسؤولية والتضامن؛ مشددًا على أهمية ألا نترك الخوف ينتشر بينما نكافح في سبيل القضاء على الفيروس.

وقال "غوتيريش": معًا، لا يزال بإمكاننا تغيير مسار هذا الوباء؛ ولكن هذا يعني التصدي للتقاعس عن العمل.. ويخبرنا العلم بأنه إذا اكتشفت الدول، واختبرت، وعالجت، وعزلت، وتتبعت الحالات وحشدت شعوبها في عملية الاستجابة؛ يمكنها أن تقطع شوطًا طويلًا لتخفيف انتقال العدوى".

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، الحكومات إلى تكثيف جهودها الآن، وإلى إظهار التضامن مع أكثر الفئات ضعفًا (كبار السن، والمرضى، والأشخاص الذين ليس لديهم رعاية صحية فعالة، والذين يعيشون على حافة الفقر).

فيروس كورونا الجديد أنطونيو غوتيريش

الرئيسية/ أخبار العالم

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الأمين العام للأمم المتحدة: كورونا يمثل تهديدًا مشتركًا نواجهه جميعًا
سبق

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مساء اليوم، أن فيروس كورونا يمثل تهديدًا مشتركًا نواجهه جميعًا؛ مشيرًا إلى أن وصْف الفيروس بأنه جائحةٌ؛ يمثّل دعوة إلى العمل لكل الناس في كل مكان.

وأفاد بأن إعلان منظمة الصحة العالمية بأن الفيروس يُعَد جائحة؛ يمثل أيضًا دعوة إلى المسؤولية والتضامن؛ مشددًا على أهمية ألا نترك الخوف ينتشر بينما نكافح في سبيل القضاء على الفيروس.

وقال "غوتيريش": معًا، لا يزال بإمكاننا تغيير مسار هذا الوباء؛ ولكن هذا يعني التصدي للتقاعس عن العمل.. ويخبرنا العلم بأنه إذا اكتشفت الدول، واختبرت، وعالجت، وعزلت، وتتبعت الحالات وحشدت شعوبها في عملية الاستجابة؛ يمكنها أن تقطع شوطًا طويلًا لتخفيف انتقال العدوى".

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، الحكومات إلى تكثيف جهودها الآن، وإلى إظهار التضامن مع أكثر الفئات ضعفًا (كبار السن، والمرضى، والأشخاص الذين ليس لديهم رعاية صحية فعالة، والذين يعيشون على حافة الفقر).

12 مارس 2020 - 17 رجب 1441
08:31 AM

الأمين العام للأمم المتحدة: كورونا يمثل تهديدًا مشتركًا نواجهه جميعًا

قال: وصْف الفيروس بأنه جائحةٌ يمثّل دعوةً للعمل لكل الناس في كل مكان

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نيويورك
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أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مساء اليوم، أن فيروس كورونا يمثل تهديدًا مشتركًا نواجهه جميعًا؛ مشيرًا إلى أن وصْف الفيروس بأنه جائحةٌ؛ يمثّل دعوة إلى العمل لكل الناس في كل مكان.

وأفاد بأن إعلان منظمة الصحة العالمية بأن الفيروس يُعَد جائحة؛ يمثل أيضًا دعوة إلى المسؤولية والتضامن؛ مشددًا على أهمية ألا نترك الخوف ينتشر بينما نكافح في سبيل القضاء على الفيروس.

وقال "غوتيريش": معًا، لا يزال بإمكاننا تغيير مسار هذا الوباء؛ ولكن هذا يعني التصدي للتقاعس عن العمل.. ويخبرنا العلم بأنه إذا اكتشفت الدول، واختبرت، وعالجت، وعزلت، وتتبعت الحالات وحشدت شعوبها في عملية الاستجابة؛ يمكنها أن تقطع شوطًا طويلًا لتخفيف انتقال العدوى".

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، الحكومات إلى تكثيف جهودها الآن، وإلى إظهار التضامن مع أكثر الفئات ضعفًا (كبار السن، والمرضى، والأشخاص الذين ليس لديهم رعاية صحية فعالة، والذين يعيشون على حافة الفقر).

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