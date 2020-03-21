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مقتل العشرات من عناصر "داعش" في غارة للمقاتلات العراقية

نفذت ضربة على أوكارهم في سلسلة جبال حمرين

قتل العشرات من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، اليوم (السبت)، في ضربة لطيران الجيش العراقي على سلسلة جبلية تربط ثلاث محافظات شمال وشرقي العراق.

وأوضحت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان أوردته "سبوتنيك" أن طائرات "إف 16" العراقية وجهة ضربة جوية، لأوكار تابعة لعصابات "داعش" الإرهابية أسفرت عن مقتل العشرات منهم في سلسلة جبال حمرين، شمالي العراق.

ويختبئ عناصر "داعش" في سلسلة جبال حمرين الممتدة في محافظات: صلاح الدين، وكركوك، وديالى، في شمال وشرق البلاد.

الرئيسية/ أخبار العالم

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مقتل العشرات من عناصر "داعش" في غارة للمقاتلات العراقية
سبق

قتل العشرات من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، اليوم (السبت)، في ضربة لطيران الجيش العراقي على سلسلة جبلية تربط ثلاث محافظات شمال وشرقي العراق.

وأوضحت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان أوردته "سبوتنيك" أن طائرات "إف 16" العراقية وجهة ضربة جوية، لأوكار تابعة لعصابات "داعش" الإرهابية أسفرت عن مقتل العشرات منهم في سلسلة جبال حمرين، شمالي العراق.

ويختبئ عناصر "داعش" في سلسلة جبال حمرين الممتدة في محافظات: صلاح الدين، وكركوك، وديالى، في شمال وشرق البلاد.

21 مارس 2020 - 26 رجب 1441
07:52 PM

مقتل العشرات من عناصر "داعش" في غارة للمقاتلات العراقية

نفذت ضربة على أوكارهم في سلسلة جبال حمرين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قتل العشرات من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، اليوم (السبت)، في ضربة لطيران الجيش العراقي على سلسلة جبلية تربط ثلاث محافظات شمال وشرقي العراق.

وأوضحت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان أوردته "سبوتنيك" أن طائرات "إف 16" العراقية وجهة ضربة جوية، لأوكار تابعة لعصابات "داعش" الإرهابية أسفرت عن مقتل العشرات منهم في سلسلة جبال حمرين، شمالي العراق.

ويختبئ عناصر "داعش" في سلسلة جبال حمرين الممتدة في محافظات: صلاح الدين، وكركوك، وديالى، في شمال وشرق البلاد.

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