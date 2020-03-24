إصابة رئيس فنلندا السابق بفيروس "كورونا"

يبلغ 82 عامًا.. وكان قد نال "نوبل للسلام"

أفاد مكتب الرئيس الفنلندي، اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس السابق للبلاد، مارتي أهتيساري، الحائز جائزة نوبل للسلام في 2008، أصيب بفيروس "كورونا".

وقال المكتب في بيان وفق "روسيا اليوم": تأكدت الإصابة أمس الاثنين الموافق لـ23 مارس، الرئيس "أهتيساري" في حالة جيدة.

وحكم "أهتيساري" البالغ من العمر 82 عامًا، فنلندا منذ عام 1994 إلى عام 2000، وفاز بجائزة نوبل للسلام؛ لمساهمته لفترة طويلة في الوساطة من أجل تحقيق السلام.

وأعلنت فنلندا عن تسجيل 700 حالة إصابة وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا حتى الآن.