بعد خلع ملابسه أمام الطلاب.. أستاذ بجامعة مصرية يكشف السبب

"جامعة المنصورة": الفيديو لا يمتّ لنا بصلة

ثارت في مصر حالة من الجدل، بعدما نشر الدكتور هشام سلام، مدير مركز الحفريات الفقارية بجامعة المنصورة، شمال القاهرة، فيديو على حسابه الخاص بموقع التدوينات القصير "تويتر"، ظهر فيه وهو يخلع ملابسه الرسمية "البدلة" أمام الطلاب الجدد، ويظهر بملابس رياضية (كاجوال)، كان يرتديها تحت البدلة.

وحسب صحيفة "الدستور" المصرية، غرد "سلام" على الفيديو قائلًا: "في أحد الأيام، تمت دعوتي لإلقاء محاضرة في جمعٍ من طلاب الثانوية العامة الذين يستعدون لبدء عامهم الجامعي الأول، وكنت أحاول أن أوضّح لهم أن أساتذة العلوم لا يعضون (لا يُخيفون)؛ لذا كانت مقدمتي بهذا الشكل".

ونقلت الصحيفة عن مصادر داخل جامعة المنصورة، أن إدارتها اعتبرت أن "سلام" خرج عن أُطُر احترام المهنة.

وحسب "الدستور"، أصدرت الجامعة بيانًا ذكرت فيه، أنها تابعت باهتمام ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان "أستاذ بجامعة المنصورة يخلع ملابسه أمام الطلاب الجدد"؛ موضحة أنه بفحص الواقعة تَبَيّن أن الفيديو لا يمتّ للجامعة بصلة، وأنه تم تصويره بإحدى القاعات خارج الحرم الجامعي عام 2017.

وأكدت الجامعة أنه بسؤال عضو هيئة التدريس، تَبَيّن أن الفيديو لا يمتّ للجامعة بصلة، وتم تصويره خارج أروقتها منذ أكثر من عامين بإحدى القاعات بمؤتمر لطلاب الثانوية العامة باسم "علوم الكنز المفقود"، قبل الْتحاقهم بالجامعة، استضاف عددًا من رموز كليات العلوم بالجامعات المصرية؛ لإظهار الجوانب المضيئة وتحفيزهم للالتحاق بالكلية.

ووصف الدكتور هشام سلام، مدير مركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية، الفيديو الذي نشره على صفحته وهو يخلع ملابسه ليظهر بعد ذلك بزي رياضي، بأنه "تجليات عالم"؛ في إطار "علوم الكنز المفقود".