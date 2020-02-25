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شاهد من المسجد الحرام .. أمطار الفجر تُكمل مشهد الأجواء الروحانية

رصدتها عدسة "الشعيلي" تزامناً مع أجواء ماطرة بمكة المكرّمة

شهدت أجزاءٌ عدة من أحياء مكة المكرّمة، منذ ساعات الفجر الأولى، اليوم الثلاثاء، هطول أمطارٍ من خفيفة إلى متوسطة.

وأظهر مقطع فيديو نشره حساب إمارة منطقة مكة المكرّمة على "تويتر" للمصوّر "سعود الشعيلي"؛ لحظات تساقط الأمطار على المسجد الحرام، فجر اليوم، وسط أجواءٍ مفعمة بالإيمان والروحانية والطمأنينة.

من جانب آخر، التقط المصوّر الفوتوغرافي محمد الهذلي؛ صوراً للأمطار التي شهدها المسجد الحرام والساحات المحيطة به، فجر اليوم.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على مناطق عدة بما فيها المرتفعات الجنوبية الغربية، وتمتد إلى مرتفعات مكة المكرّمة.

أمطار مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد من المسجد الحرام .. أمطار الفجر تُكمل مشهد الأجواء الروحانية
سبق

شهدت أجزاءٌ عدة من أحياء مكة المكرّمة، منذ ساعات الفجر الأولى، اليوم الثلاثاء، هطول أمطارٍ من خفيفة إلى متوسطة.

وأظهر مقطع فيديو نشره حساب إمارة منطقة مكة المكرّمة على "تويتر" للمصوّر "سعود الشعيلي"؛ لحظات تساقط الأمطار على المسجد الحرام، فجر اليوم، وسط أجواءٍ مفعمة بالإيمان والروحانية والطمأنينة.

من جانب آخر، التقط المصوّر الفوتوغرافي محمد الهذلي؛ صوراً للأمطار التي شهدها المسجد الحرام والساحات المحيطة به، فجر اليوم.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على مناطق عدة بما فيها المرتفعات الجنوبية الغربية، وتمتد إلى مرتفعات مكة المكرّمة.

25 فبراير 2020 - 1 رجب 1441
10:42 AM

شاهد من المسجد الحرام .. أمطار الفجر تُكمل مشهد الأجواء الروحانية

رصدتها عدسة "الشعيلي" تزامناً مع أجواء ماطرة بمكة المكرّمة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
1
5,163

شهدت أجزاءٌ عدة من أحياء مكة المكرّمة، منذ ساعات الفجر الأولى، اليوم الثلاثاء، هطول أمطارٍ من خفيفة إلى متوسطة.

وأظهر مقطع فيديو نشره حساب إمارة منطقة مكة المكرّمة على "تويتر" للمصوّر "سعود الشعيلي"؛ لحظات تساقط الأمطار على المسجد الحرام، فجر اليوم، وسط أجواءٍ مفعمة بالإيمان والروحانية والطمأنينة.

من جانب آخر، التقط المصوّر الفوتوغرافي محمد الهذلي؛ صوراً للأمطار التي شهدها المسجد الحرام والساحات المحيطة به، فجر اليوم.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على مناطق عدة بما فيها المرتفعات الجنوبية الغربية، وتمتد إلى مرتفعات مكة المكرّمة.

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