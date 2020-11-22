وفاة مسفر بن الصمي آل العون
توفي ابن عم والد محافظ ثار، محمد عفيصان آل العون، أحد أعيان قرية هدادة التابعة لمنطقة نجران، مسفر بن الصمي آل العون، بعد معاناة من المرض.
الفقيد أحد أعيان إصلاح ذات البين المشهود لهم بالخير بقرية هدادة والقرى والهجر المجاورة.
"سبق"، تتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرة "آل العون"، سائلة الله تعالى، أن يتغمده بواسع رحمته.
وفاة مسفر بن الصمي آل العون
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-11-22
توفي ابن عم والد محافظ ثار، محمد عفيصان آل العون، أحد أعيان قرية هدادة التابعة لمنطقة نجران، مسفر بن الصمي آل العون، بعد معاناة من المرض.
الفقيد أحد أعيان إصلاح ذات البين المشهود لهم بالخير بقرية هدادة والقرى والهجر المجاورة.
"سبق"، تتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرة "آل العون"، سائلة الله تعالى، أن يتغمده بواسع رحمته.
22 نوفمبر 2020 - 7 ربيع الآخر 1442
07:56 PM
وفاة مسفر بن الصمي آل العون
توفي ابن عم والد محافظ ثار، محمد عفيصان آل العون، أحد أعيان قرية هدادة التابعة لمنطقة نجران، مسفر بن الصمي آل العون، بعد معاناة من المرض.
الفقيد أحد أعيان إصلاح ذات البين المشهود لهم بالخير بقرية هدادة والقرى والهجر المجاورة.
"سبق"، تتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرة "آل العون"، سائلة الله تعالى، أن يتغمده بواسع رحمته.