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"صحة جازان" تخصص 7 عيادات للتأكد من فيروس كورونا

للذين لا يشعرون بأعراض

دعت "صحة جازان" المواطنين والمقيمين إلى الاستفادة من مبادرة مراكز (تأكد)، التي تأتي ضمن عملية الفحص الموسع لتقييم معدل انتشار فيروس كورونا المستجد، المخصصة لخدمة الذين لا يشكون من أعراض.

وأشارت "صحة جازان" إلى تخصيص سبعة مواقع بمنطقة جازان لتنفيذ مبادرة (تأكد) في كل من: مركز الرعاية الصحية الأولية بقايم الدش، ومركز صحي زبارة صبيا، ومركز صحي حاكمة أبو عريش، ومركز صحي حاكمة الدغارير، ومركز صحي المضايا، ومركز صحي القعارية، إضافة لمحطة الفحص الموسع عبر كابينة السيارات غرب مجمع الراشد مول التجاري.

وبيّنت "صحة جازان" أن مراكز (تأكد) تقدم خدمة فحص فيروس (كورونا) من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد عبر تطبيق (صحتي)، ثم التوجُّه لعمل الفحص حسب الوقت والمكان المحددَيْن بالموعد، وانتهاء باستلام النتيجة عبر الرسائل النصية القصيرة، وكذلك عبر خدمة نتائج الفحوصات المتاحة عبر التطبيق.

وتبيّن تلك الفحوصات مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن تلك الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوُّن بؤر للتفشي.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"صحة جازان" تخصص 7 عيادات للتأكد من فيروس كورونا
سبق

دعت "صحة جازان" المواطنين والمقيمين إلى الاستفادة من مبادرة مراكز (تأكد)، التي تأتي ضمن عملية الفحص الموسع لتقييم معدل انتشار فيروس كورونا المستجد، المخصصة لخدمة الذين لا يشكون من أعراض.

وأشارت "صحة جازان" إلى تخصيص سبعة مواقع بمنطقة جازان لتنفيذ مبادرة (تأكد) في كل من: مركز الرعاية الصحية الأولية بقايم الدش، ومركز صحي زبارة صبيا، ومركز صحي حاكمة أبو عريش، ومركز صحي حاكمة الدغارير، ومركز صحي المضايا، ومركز صحي القعارية، إضافة لمحطة الفحص الموسع عبر كابينة السيارات غرب مجمع الراشد مول التجاري.

وبيّنت "صحة جازان" أن مراكز (تأكد) تقدم خدمة فحص فيروس (كورونا) من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد عبر تطبيق (صحتي)، ثم التوجُّه لعمل الفحص حسب الوقت والمكان المحددَيْن بالموعد، وانتهاء باستلام النتيجة عبر الرسائل النصية القصيرة، وكذلك عبر خدمة نتائج الفحوصات المتاحة عبر التطبيق.

وتبيّن تلك الفحوصات مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن تلك الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوُّن بؤر للتفشي.

17 أغسطس 2020 - 27 ذو الحجة 1441
11:52 PM
اخر تعديل
18 أغسطس 2020 - 28 ذو الحجة 1441
12:44 AM

"صحة جازان" تخصص 7 عيادات للتأكد من فيروس كورونا

للذين لا يشعرون بأعراض

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قاسم الخبراني - جازان
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دعت "صحة جازان" المواطنين والمقيمين إلى الاستفادة من مبادرة مراكز (تأكد)، التي تأتي ضمن عملية الفحص الموسع لتقييم معدل انتشار فيروس كورونا المستجد، المخصصة لخدمة الذين لا يشكون من أعراض.

وأشارت "صحة جازان" إلى تخصيص سبعة مواقع بمنطقة جازان لتنفيذ مبادرة (تأكد) في كل من: مركز الرعاية الصحية الأولية بقايم الدش، ومركز صحي زبارة صبيا، ومركز صحي حاكمة أبو عريش، ومركز صحي حاكمة الدغارير، ومركز صحي المضايا، ومركز صحي القعارية، إضافة لمحطة الفحص الموسع عبر كابينة السيارات غرب مجمع الراشد مول التجاري.

وبيّنت "صحة جازان" أن مراكز (تأكد) تقدم خدمة فحص فيروس (كورونا) من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد عبر تطبيق (صحتي)، ثم التوجُّه لعمل الفحص حسب الوقت والمكان المحددَيْن بالموعد، وانتهاء باستلام النتيجة عبر الرسائل النصية القصيرة، وكذلك عبر خدمة نتائج الفحوصات المتاحة عبر التطبيق.

وتبيّن تلك الفحوصات مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن تلك الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوُّن بؤر للتفشي.

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