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بأكثر من 12 مليون ريال.. "أمانة مكة" تطرح مشروع سفلتة ورصف في بحرة

المشروع تم ترسيته على شركة وطنية.. وجارٍ استكمال إجراءات توقيع العقد

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة طرح عقد بقيمة تجاوزت 12 مليون ريال لسفلتة ورصف الطرق بمحافظة بحرة.

وتفصيلاً، طرحت أمانة العاصمة المقدسة عقدًا بقيمة 12 مليونًا و238 ألفًا و170 ريالاً لسفلتة ورصف الطرق في مناطق متفرقة ‫بمحافظة بحرة والقرى التابعة لها.

وتم ترسية المشروع على إحدى الشركات الوطنية المتخصصة، وجارٍ استكمال إجراءات توقيع العقد.

مكة المكرمة أمانة العاصمة المقدسة سفلتة ورص طرق محافظة بحرة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بأكثر من 12 مليون ريال.. "أمانة مكة" تطرح مشروع سفلتة ورصف في بحرة
سبق

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة طرح عقد بقيمة تجاوزت 12 مليون ريال لسفلتة ورصف الطرق بمحافظة بحرة.

وتفصيلاً، طرحت أمانة العاصمة المقدسة عقدًا بقيمة 12 مليونًا و238 ألفًا و170 ريالاً لسفلتة ورصف الطرق في مناطق متفرقة ‫بمحافظة بحرة والقرى التابعة لها.

وتم ترسية المشروع على إحدى الشركات الوطنية المتخصصة، وجارٍ استكمال إجراءات توقيع العقد.

05 فبراير 2020 - 11 جمادى الآخر 1441
09:12 PM

بأكثر من 12 مليون ريال.. "أمانة مكة" تطرح مشروع سفلتة ورصف في بحرة

المشروع تم ترسيته على شركة وطنية.. وجارٍ استكمال إجراءات توقيع العقد

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
292

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة طرح عقد بقيمة تجاوزت 12 مليون ريال لسفلتة ورصف الطرق بمحافظة بحرة.

وتفصيلاً، طرحت أمانة العاصمة المقدسة عقدًا بقيمة 12 مليونًا و238 ألفًا و170 ريالاً لسفلتة ورصف الطرق في مناطق متفرقة ‫بمحافظة بحرة والقرى التابعة لها.

وتم ترسية المشروع على إحدى الشركات الوطنية المتخصصة، وجارٍ استكمال إجراءات توقيع العقد.

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