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أمير تبوك ينوه بالإجراءات الاحترازية المتبعة بالمساجد والجوامع

خلال استقباله مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة عبدالله بن نشاط السبيعي.

وفي بداية اللقاء نوه أمير المنطقة بالإجراءات التي اتخذها فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة لمنع تفشي وانتشار فيروس كورونا، وذلك من خلال الترتيبات والتنظيمات التي تمت في استقبال المصلين، وذلك في أول جمعة بعد رفع التعليق. مؤكدًا سموه على أهمية مواصلة هذه النجاحات من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

كما اطلع الأمير فهد بن سلطان على تقرير الشؤون الإسلامية الخاص بتهيئة جوامع ومساجد المنطقة وتعقيمها وتجهيزها خلال الفترة القادمة، مبزراً الدور الذي تقوم به وزارة الشؤون الإسلامية ممثلة بفرع الوزارة بالمنطقة والجهود التي يبذلها الفرع لخدمة أبناء المنطقة والمقيمين بها إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بتقديم كل ما يوفر سبل السلامة والراحة والطمأنينة للمصلين.

من جانبه أعرب مدير عام الشؤون الإسلامية بتبوك في ختام اللقاء عن بالغ شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك على الاستقبال، واهتمامه بأعمال الوزارة في المنطقة وما استمع إليه من توجيهات، راجياً العون والتوفيق من الله تعالى للجميع.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير تبوك ينوه بالإجراءات الاحترازية المتبعة بالمساجد والجوامع
سبق

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة عبدالله بن نشاط السبيعي.

وفي بداية اللقاء نوه أمير المنطقة بالإجراءات التي اتخذها فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة لمنع تفشي وانتشار فيروس كورونا، وذلك من خلال الترتيبات والتنظيمات التي تمت في استقبال المصلين، وذلك في أول جمعة بعد رفع التعليق. مؤكدًا سموه على أهمية مواصلة هذه النجاحات من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

كما اطلع الأمير فهد بن سلطان على تقرير الشؤون الإسلامية الخاص بتهيئة جوامع ومساجد المنطقة وتعقيمها وتجهيزها خلال الفترة القادمة، مبزراً الدور الذي تقوم به وزارة الشؤون الإسلامية ممثلة بفرع الوزارة بالمنطقة والجهود التي يبذلها الفرع لخدمة أبناء المنطقة والمقيمين بها إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بتقديم كل ما يوفر سبل السلامة والراحة والطمأنينة للمصلين.

من جانبه أعرب مدير عام الشؤون الإسلامية بتبوك في ختام اللقاء عن بالغ شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك على الاستقبال، واهتمامه بأعمال الوزارة في المنطقة وما استمع إليه من توجيهات، راجياً العون والتوفيق من الله تعالى للجميع.

08 يونيو 2020 - 16 شوّال 1441
06:16 PM

أمير تبوك ينوه بالإجراءات الاحترازية المتبعة بالمساجد والجوامع

خلال استقباله مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة

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نواف الغضوري - تبوك
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استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة عبدالله بن نشاط السبيعي.

وفي بداية اللقاء نوه أمير المنطقة بالإجراءات التي اتخذها فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة لمنع تفشي وانتشار فيروس كورونا، وذلك من خلال الترتيبات والتنظيمات التي تمت في استقبال المصلين، وذلك في أول جمعة بعد رفع التعليق. مؤكدًا سموه على أهمية مواصلة هذه النجاحات من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

كما اطلع الأمير فهد بن سلطان على تقرير الشؤون الإسلامية الخاص بتهيئة جوامع ومساجد المنطقة وتعقيمها وتجهيزها خلال الفترة القادمة، مبزراً الدور الذي تقوم به وزارة الشؤون الإسلامية ممثلة بفرع الوزارة بالمنطقة والجهود التي يبذلها الفرع لخدمة أبناء المنطقة والمقيمين بها إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بتقديم كل ما يوفر سبل السلامة والراحة والطمأنينة للمصلين.

من جانبه أعرب مدير عام الشؤون الإسلامية بتبوك في ختام اللقاء عن بالغ شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك على الاستقبال، واهتمامه بأعمال الوزارة في المنطقة وما استمع إليه من توجيهات، راجياً العون والتوفيق من الله تعالى للجميع.

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