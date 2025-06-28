النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الدخيل" يسترجع مقولة ولي العهد: لا يليق بهذا البلد العظيم إلا الصدارة

بعد أن شاهد موقعه بين قادة مجموعة الـ 20

دفعت الصورة التذكارية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مع قادة قمة مجموعة العشرين التي انطلقت اليوم (الجمعة) في مدينة أوساكا اليابانية، السفير السعودي في دولة الإمارات العربية المتحدة تركي الدخيل؛ إلى تذكر مقوله مهمة لولي العهد، تعبّر عن المكانة التي تستحقها السعودية بين الدول والأمم الأخرى في العالم.

وقال "الدخيل"؛ عبر حسابه في "تويتر": "عندما ترى موقع محمد بن سلمان بمقدمة زعماء العالم، تستذكر حديثه قبل أيام عن السعودية: لا يليق أن يكون هذا البلد العظيم إلا في موقع الصدارة في كل المجالات مهما كانت الظروف والتحديات".

وأشار السفير السعودي، إلى أن الصدارة تخلق فخر السعوديين بوطنهم، وتصنع محبتهم لأميرهم المُلهِم.

وخاطب "الدخيل"؛ ولي العهد، في تغريدة ثانية قائلاً: تليق بك وبوطنك المقدمة بين الكبار. مقدمةٌ عملت بجد لينالها الوطن، ولا يعرف خصومك شعور الإحساس بالفخر، لذا لا يفهمون سبب محبة السعوديين لك"، مقتبساً البيتين التاليين:

"دنوتَ تواضعاً وعلوت مجدا * فشأناك انحدارٌ وارتفاعُ

كذاك الشمس تبعد أن تسامى * ويدنو الضوء منها والشعاع".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الدخيل" يسترجع مقولة ولي العهد: لا يليق بهذا البلد العظيم إلا الصدارة
سبق

دفعت الصورة التذكارية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مع قادة قمة مجموعة العشرين التي انطلقت اليوم (الجمعة) في مدينة أوساكا اليابانية، السفير السعودي في دولة الإمارات العربية المتحدة تركي الدخيل؛ إلى تذكر مقوله مهمة لولي العهد، تعبّر عن المكانة التي تستحقها السعودية بين الدول والأمم الأخرى في العالم.

وقال "الدخيل"؛ عبر حسابه في "تويتر": "عندما ترى موقع محمد بن سلمان بمقدمة زعماء العالم، تستذكر حديثه قبل أيام عن السعودية: لا يليق أن يكون هذا البلد العظيم إلا في موقع الصدارة في كل المجالات مهما كانت الظروف والتحديات".

وأشار السفير السعودي، إلى أن الصدارة تخلق فخر السعوديين بوطنهم، وتصنع محبتهم لأميرهم المُلهِم.

وخاطب "الدخيل"؛ ولي العهد، في تغريدة ثانية قائلاً: تليق بك وبوطنك المقدمة بين الكبار. مقدمةٌ عملت بجد لينالها الوطن، ولا يعرف خصومك شعور الإحساس بالفخر، لذا لا يفهمون سبب محبة السعوديين لك"، مقتبساً البيتين التاليين:

"دنوتَ تواضعاً وعلوت مجدا * فشأناك انحدارٌ وارتفاعُ

كذاك الشمس تبعد أن تسامى * ويدنو الضوء منها والشعاع".

28 يونيو 2019 - 25 شوّال 1440
01:55 PM

"الدخيل" يسترجع مقولة ولي العهد: لا يليق بهذا البلد العظيم إلا الصدارة

بعد أن شاهد موقعه بين قادة مجموعة الـ 20

A A A
محمد صبح - الرياض
3
2,728

دفعت الصورة التذكارية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مع قادة قمة مجموعة العشرين التي انطلقت اليوم (الجمعة) في مدينة أوساكا اليابانية، السفير السعودي في دولة الإمارات العربية المتحدة تركي الدخيل؛ إلى تذكر مقوله مهمة لولي العهد، تعبّر عن المكانة التي تستحقها السعودية بين الدول والأمم الأخرى في العالم.

وقال "الدخيل"؛ عبر حسابه في "تويتر": "عندما ترى موقع محمد بن سلمان بمقدمة زعماء العالم، تستذكر حديثه قبل أيام عن السعودية: لا يليق أن يكون هذا البلد العظيم إلا في موقع الصدارة في كل المجالات مهما كانت الظروف والتحديات".

وأشار السفير السعودي، إلى أن الصدارة تخلق فخر السعوديين بوطنهم، وتصنع محبتهم لأميرهم المُلهِم.

وخاطب "الدخيل"؛ ولي العهد، في تغريدة ثانية قائلاً: تليق بك وبوطنك المقدمة بين الكبار. مقدمةٌ عملت بجد لينالها الوطن، ولا يعرف خصومك شعور الإحساس بالفخر، لذا لا يفهمون سبب محبة السعوديين لك"، مقتبساً البيتين التاليين:

"دنوتَ تواضعاً وعلوت مجدا * فشأناك انحدارٌ وارتفاعُ

كذاك الشمس تبعد أن تسامى * ويدنو الضوء منها والشعاع".

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,342
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,190
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,695
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,077

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

الطلاق.. حقائق مخيفة

الطلاق.. حقائق مخيفة

ساير المنيعي
استاند آب كوميدي..؟!

استاند آب كوميدي..؟!

ماجد الحربي
النظام الصحي الذي ننشده

النظام الصحي الذي ننشده

ماجد البريكان
لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

صالح مطر الغامدي
"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

عبدالغني الشيخ
بين القلم والكراسي

بين القلم والكراسي

بدر الغامدي
المملكة تتحدث لغة جديدة

المملكة تتحدث لغة جديدة

ماجد البريكان
نطمئن هنا ويلطمون هناك!

نطمئن هنا ويلطمون هناك!

سلطان رديف
الألعاب النارية وتخصصي العيون

الألعاب النارية وتخصصي العيون

منى الرشيدي
السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة