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اليوم.. بدء سريان حظر النقاب في الأماكن العامة بهولندا

مستشفيات: ستقدم الرعاية لأي مريض مهما كان لباسه

بدأ اليوم رسمياً سريان قانون حظر النقاب والبرقع في المدارس والمستشفيات والدوائر الحكومية ووسائل النقل العامة في هولندا.

وبحسب "لوفيغارو" فقد ورد في بيان عن وزارة الداخلية جاء فيه: من الآن فصاعداً يحظر ارتداء الملابس التي تغطي الوجه في مؤسسات التعليم، والمعاهد والمباني الحكومية، والمستشفيات ووسائل النقل العمومية" تحت طائلة غرامة مالية قدرها 150 يورو.

وأضافت الوزارة: "في هذه الأماكن، من المهم أن يعرف المرء وينظر إليه من أجل السلامة العامة والسير الحسن للخدمات".

وأكدت الوزارة أنه يحق لموظفي المدارس والمستشفيات والمعاهد والسائقين رفض استقبال مرتديات البرقع، كما يمكنهم الاتصال بالشرطة للتبليغ عن المخالفات من هذا النوع.

وقد أعلنت العديد من المستشفيات في البلاد أنها "لن ترفض تقديم الرعاية لأي كان، مهما كان اللباس الذي يرتديه".

ووفق "روسيا اليوم" يقول منتقدو القانون إن الحظر سيجعل من المستحيل على النساء المعنيات ممارسة حياتهن اليومية، وأن فرض الحظر سيكون مضيعة للمال.

وتفيد الإحصاءات بوجود ما بين 200 إلى 400 امرأة منتقبة في هولندا من أصل 17 مليون نسمة يقطنون هذا البلد الأوروبي.

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اليوم.. بدء سريان حظر النقاب في الأماكن العامة بهولندا
سبق

بدأ اليوم رسمياً سريان قانون حظر النقاب والبرقع في المدارس والمستشفيات والدوائر الحكومية ووسائل النقل العامة في هولندا.

وبحسب "لوفيغارو" فقد ورد في بيان عن وزارة الداخلية جاء فيه: من الآن فصاعداً يحظر ارتداء الملابس التي تغطي الوجه في مؤسسات التعليم، والمعاهد والمباني الحكومية، والمستشفيات ووسائل النقل العمومية" تحت طائلة غرامة مالية قدرها 150 يورو.

وأضافت الوزارة: "في هذه الأماكن، من المهم أن يعرف المرء وينظر إليه من أجل السلامة العامة والسير الحسن للخدمات".

وأكدت الوزارة أنه يحق لموظفي المدارس والمستشفيات والمعاهد والسائقين رفض استقبال مرتديات البرقع، كما يمكنهم الاتصال بالشرطة للتبليغ عن المخالفات من هذا النوع.

وقد أعلنت العديد من المستشفيات في البلاد أنها "لن ترفض تقديم الرعاية لأي كان، مهما كان اللباس الذي يرتديه".

ووفق "روسيا اليوم" يقول منتقدو القانون إن الحظر سيجعل من المستحيل على النساء المعنيات ممارسة حياتهن اليومية، وأن فرض الحظر سيكون مضيعة للمال.

وتفيد الإحصاءات بوجود ما بين 200 إلى 400 امرأة منتقبة في هولندا من أصل 17 مليون نسمة يقطنون هذا البلد الأوروبي.

01 أغسطس 2019 - 29 ذو القعدة 1440
03:15 PM

اليوم.. بدء سريان حظر النقاب في الأماكن العامة بهولندا

مستشفيات: ستقدم الرعاية لأي مريض مهما كان لباسه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بدأ اليوم رسمياً سريان قانون حظر النقاب والبرقع في المدارس والمستشفيات والدوائر الحكومية ووسائل النقل العامة في هولندا.

وبحسب "لوفيغارو" فقد ورد في بيان عن وزارة الداخلية جاء فيه: من الآن فصاعداً يحظر ارتداء الملابس التي تغطي الوجه في مؤسسات التعليم، والمعاهد والمباني الحكومية، والمستشفيات ووسائل النقل العمومية" تحت طائلة غرامة مالية قدرها 150 يورو.

وأضافت الوزارة: "في هذه الأماكن، من المهم أن يعرف المرء وينظر إليه من أجل السلامة العامة والسير الحسن للخدمات".

وأكدت الوزارة أنه يحق لموظفي المدارس والمستشفيات والمعاهد والسائقين رفض استقبال مرتديات البرقع، كما يمكنهم الاتصال بالشرطة للتبليغ عن المخالفات من هذا النوع.

وقد أعلنت العديد من المستشفيات في البلاد أنها "لن ترفض تقديم الرعاية لأي كان، مهما كان اللباس الذي يرتديه".

ووفق "روسيا اليوم" يقول منتقدو القانون إن الحظر سيجعل من المستحيل على النساء المعنيات ممارسة حياتهن اليومية، وأن فرض الحظر سيكون مضيعة للمال.

وتفيد الإحصاءات بوجود ما بين 200 إلى 400 امرأة منتقبة في هولندا من أصل 17 مليون نسمة يقطنون هذا البلد الأوروبي.

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