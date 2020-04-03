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"إكرام لحفظ الطعام" بمكة تقدِّم 2808 ووجبات لـ936 نزيلاً بالحجر الصحي

للمعتمرين الذين وُضعوا بالعزل والمواطنين العائدين ولم تظهر عليهم أعراض

باشرت جمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة المكرمة تأمين وجبات ساخنة بشكل يومي لمئات النزلاء في الحجر الصحي من المواطنين القادمين من السفر والمعتمرين، وذلك بتوجيه من رئيس لجنة السقاية والرفادة بإمارة منطقة مكة المكرمة محمد مهدي الحارثي، وبالتنسيق مع وزارة الصحة.

وتفصيلاً، قال المدير العام للجمعية، الشيخ أحمد المطرفي: "منذ أن بدأت أزمة فيروس كورونا في مكة المكرمة ونحن نتلقى التوجيهات من رئيس لجنة السقاية والرفادة بإمارة منطقة مكة المكرمة محمد مهدي الحارثي فيما يتعلق بتقديم يد العون والمساعدة للمحتاجين والمتضررين. وفي هذا السياق جاءنا تكليف بتقديم الوجبات الساخنة إلى مئات النزلاء في عدد من الفنادق التي حولتها وزارة الصحة إلى محاجر صحية".

وأضاف: "اتخذنا جميع الإجراءات الوقائية والسلامة الصحية في عملية إعداد الوجبات، ونتعامل في عملية التوزيع وفق أعلى المعايير الاحترازية والصحة العامة".

وأوضح "المطرفي" أن الجمعية تقدم هذه الوجبات يوميًّا في 7 فنادق، يقيم فيها 936 نزيلاً من المعتمرين الذين وُضعوا في الحجر الصحي حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، وللمواطنين الذين عادوا من السفر ولم تظهر عليهم الأعراض.

وأشار المطرفي إلى أن هذه الجهود لا تعكس إلا جزءًا يسيرًا من الاهتمام والرعاية التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين لضيوف بيت الله الحرام والمواطنين على حد سواء، وقال: "هذه مملكة العطاء والإنسانية، وهذه توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله -. وقد بات العالم يضرب المثل بدولتنا الحبيبة، وسياستها الحكيمة في إدارة الأزمة، وتقديم الرعاية الصحية للمصابين والحالات المشتبه فيها والمعتمرين كافة، الذين يحظون بالخدمات كافة حتى يعودوا إلى ديارهم سالمين غانمين".

فيروس كورونا الجديد الحجر الصحي جمعية إكرام لحفظ الطعام مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"إكرام لحفظ الطعام" بمكة تقدِّم 2808 ووجبات لـ936 نزيلاً بالحجر الصحي
سبق

باشرت جمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة المكرمة تأمين وجبات ساخنة بشكل يومي لمئات النزلاء في الحجر الصحي من المواطنين القادمين من السفر والمعتمرين، وذلك بتوجيه من رئيس لجنة السقاية والرفادة بإمارة منطقة مكة المكرمة محمد مهدي الحارثي، وبالتنسيق مع وزارة الصحة.

وتفصيلاً، قال المدير العام للجمعية، الشيخ أحمد المطرفي: "منذ أن بدأت أزمة فيروس كورونا في مكة المكرمة ونحن نتلقى التوجيهات من رئيس لجنة السقاية والرفادة بإمارة منطقة مكة المكرمة محمد مهدي الحارثي فيما يتعلق بتقديم يد العون والمساعدة للمحتاجين والمتضررين. وفي هذا السياق جاءنا تكليف بتقديم الوجبات الساخنة إلى مئات النزلاء في عدد من الفنادق التي حولتها وزارة الصحة إلى محاجر صحية".

وأضاف: "اتخذنا جميع الإجراءات الوقائية والسلامة الصحية في عملية إعداد الوجبات، ونتعامل في عملية التوزيع وفق أعلى المعايير الاحترازية والصحة العامة".

وأوضح "المطرفي" أن الجمعية تقدم هذه الوجبات يوميًّا في 7 فنادق، يقيم فيها 936 نزيلاً من المعتمرين الذين وُضعوا في الحجر الصحي حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، وللمواطنين الذين عادوا من السفر ولم تظهر عليهم الأعراض.

وأشار المطرفي إلى أن هذه الجهود لا تعكس إلا جزءًا يسيرًا من الاهتمام والرعاية التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين لضيوف بيت الله الحرام والمواطنين على حد سواء، وقال: "هذه مملكة العطاء والإنسانية، وهذه توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله -. وقد بات العالم يضرب المثل بدولتنا الحبيبة، وسياستها الحكيمة في إدارة الأزمة، وتقديم الرعاية الصحية للمصابين والحالات المشتبه فيها والمعتمرين كافة، الذين يحظون بالخدمات كافة حتى يعودوا إلى ديارهم سالمين غانمين".

03 إبريل 2020 - 10 شعبان 1441
09:07 PM

"إكرام لحفظ الطعام" بمكة تقدِّم 2808 ووجبات لـ936 نزيلاً بالحجر الصحي

للمعتمرين الذين وُضعوا بالعزل والمواطنين العائدين ولم تظهر عليهم أعراض

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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باشرت جمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة المكرمة تأمين وجبات ساخنة بشكل يومي لمئات النزلاء في الحجر الصحي من المواطنين القادمين من السفر والمعتمرين، وذلك بتوجيه من رئيس لجنة السقاية والرفادة بإمارة منطقة مكة المكرمة محمد مهدي الحارثي، وبالتنسيق مع وزارة الصحة.

وتفصيلاً، قال المدير العام للجمعية، الشيخ أحمد المطرفي: "منذ أن بدأت أزمة فيروس كورونا في مكة المكرمة ونحن نتلقى التوجيهات من رئيس لجنة السقاية والرفادة بإمارة منطقة مكة المكرمة محمد مهدي الحارثي فيما يتعلق بتقديم يد العون والمساعدة للمحتاجين والمتضررين. وفي هذا السياق جاءنا تكليف بتقديم الوجبات الساخنة إلى مئات النزلاء في عدد من الفنادق التي حولتها وزارة الصحة إلى محاجر صحية".

وأضاف: "اتخذنا جميع الإجراءات الوقائية والسلامة الصحية في عملية إعداد الوجبات، ونتعامل في عملية التوزيع وفق أعلى المعايير الاحترازية والصحة العامة".

وأوضح "المطرفي" أن الجمعية تقدم هذه الوجبات يوميًّا في 7 فنادق، يقيم فيها 936 نزيلاً من المعتمرين الذين وُضعوا في الحجر الصحي حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، وللمواطنين الذين عادوا من السفر ولم تظهر عليهم الأعراض.

وأشار المطرفي إلى أن هذه الجهود لا تعكس إلا جزءًا يسيرًا من الاهتمام والرعاية التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين لضيوف بيت الله الحرام والمواطنين على حد سواء، وقال: "هذه مملكة العطاء والإنسانية، وهذه توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله -. وقد بات العالم يضرب المثل بدولتنا الحبيبة، وسياستها الحكيمة في إدارة الأزمة، وتقديم الرعاية الصحية للمصابين والحالات المشتبه فيها والمعتمرين كافة، الذين يحظون بالخدمات كافة حتى يعودوا إلى ديارهم سالمين غانمين".

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