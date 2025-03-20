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فرنسا: آلاف المواطنين عالقين في الخارج بسبب "كورونا"

"لو دريان": نريد إعادتهم وعليهم التحلي بالهدوء والصبر

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، الجمعة، أن فرنسا تحاول تسهيل عودة 130 ألفًا من مواطنيها العالقين في الخارج بسبب انتشار فيروس كورونا.

وتحدث "لو دريان" لإذاعة "فرانس إنفو" قائلًا: المبدأ الأساسي هو أننا نريد إعادتهم إلى أرض الوطن؛ لكننا نطلب منهم التحلي بالهدوء والصبر، والأمر متروك لهم للدفع مقابل تذاكر عودتهم.

وحث "لو دريان" أكثر من ثلاثة ملايين مغترب فرنسي على البقاء في أماكن تواجدهم، وحذّر من أن الحكومة مستعدة لتشديد القيود للحد من تحركات الناس إذا لم يتم الالتزام بالإرشادات الحالية.

وأودى وباء كورونا المستجد في فرنسا بحياة 108 مصابين خلال 24 ساعة؛ مما يرفع الحصيلة الإجمالية في البلاد إلى 372 وفاة، وفق المدير العام للصحة.

وزير الخارجية الفرنسي فيروس كورونا الجديد

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فرنسا: آلاف المواطنين عالقين في الخارج بسبب "كورونا"
سبق

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، الجمعة، أن فرنسا تحاول تسهيل عودة 130 ألفًا من مواطنيها العالقين في الخارج بسبب انتشار فيروس كورونا.

وتحدث "لو دريان" لإذاعة "فرانس إنفو" قائلًا: المبدأ الأساسي هو أننا نريد إعادتهم إلى أرض الوطن؛ لكننا نطلب منهم التحلي بالهدوء والصبر، والأمر متروك لهم للدفع مقابل تذاكر عودتهم.

وحث "لو دريان" أكثر من ثلاثة ملايين مغترب فرنسي على البقاء في أماكن تواجدهم، وحذّر من أن الحكومة مستعدة لتشديد القيود للحد من تحركات الناس إذا لم يتم الالتزام بالإرشادات الحالية.

وأودى وباء كورونا المستجد في فرنسا بحياة 108 مصابين خلال 24 ساعة؛ مما يرفع الحصيلة الإجمالية في البلاد إلى 372 وفاة، وفق المدير العام للصحة.

20 مارس 2020 - 25 رجب 1441
03:01 PM

فرنسا: آلاف المواطنين عالقين في الخارج بسبب "كورونا"

"لو دريان": نريد إعادتهم وعليهم التحلي بالهدوء والصبر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، الجمعة، أن فرنسا تحاول تسهيل عودة 130 ألفًا من مواطنيها العالقين في الخارج بسبب انتشار فيروس كورونا.

وتحدث "لو دريان" لإذاعة "فرانس إنفو" قائلًا: المبدأ الأساسي هو أننا نريد إعادتهم إلى أرض الوطن؛ لكننا نطلب منهم التحلي بالهدوء والصبر، والأمر متروك لهم للدفع مقابل تذاكر عودتهم.

وحث "لو دريان" أكثر من ثلاثة ملايين مغترب فرنسي على البقاء في أماكن تواجدهم، وحذّر من أن الحكومة مستعدة لتشديد القيود للحد من تحركات الناس إذا لم يتم الالتزام بالإرشادات الحالية.

وأودى وباء كورونا المستجد في فرنسا بحياة 108 مصابين خلال 24 ساعة؛ مما يرفع الحصيلة الإجمالية في البلاد إلى 372 وفاة، وفق المدير العام للصحة.

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