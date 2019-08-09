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"العلامة الفوزان" للدعاة في الحج: عليكم بالإخلاص والصبر والحكمة

‪امتلأت أروقة جامع "ابن باز" ضمن مناشط "الشؤون الإسلامية" وفي لقاء مفتوح

في إطار البرنامج الدعوي والتوعوي الذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج، أقيم بعد عصر أمس الخميس اللقاء المفتوح مع الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، وذلك في جامع الشيخ عبدالعزيز بن باز ـ يرحمه الله ـ بمكة المكرمة.

وافتتح الشيخ الفوزان اللقاء بحمد الله والثناء عليه، ووجّه في البداية كلمة إلى الدعاة حثهم فيها على الإخلاص لله عز وجل، مشيرًا إلى أن هذه المهمة من أفضل الأعمال إلى الله عز وجل، مستشهدًا بقول الله تعالى: (وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ).

وأوصى الدكتور الفوزان الدعاة إلى الله بتعليم الناس وتفقيههم بأمور دينهم والتبيين لهم بأنهم رسل إلى قومهم يبلغونهم رسالات ربهم وأن هذا الموسم يأتيه المسلمون من كل مكان على اختلاف ألوانهم ولغاتهم ولعل هذا هو السر في جمع الناس من جميع أقطار الأرض ليتفقهوا في الدين وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.

كما تحدث عن الدعوة إلى الله وأهميتها، وشروطها وصفات الداعية، مبينًا أن من الشروط والصفات التي يجب أن يتصف بها الداعية إلى الله: الإخلاص، والصبر، والأناة، وتحمل الأذى، وقوة العزيمة، مستشهدًا ببعض مما واجهه ــ عليه الصلاة والسلام ـ عند دعوته إلى دين الله.

وفي هذا الصدد أكد الشيخ الفوزان أهمية الحكمة، والموعظة الحسنة عند دعوة الناس وإرشادهم قال تعالى: (ادعُ إِلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن).

واختتم كلمته بالدعاء بأن يتقبل الله من الجميع الحج وأن يغفر للجميع وأن يجعل حج الحجاج مبرورًا وسعيهم مشكورًا، كما أجاب معاليه عن الأسئلة المطروحة من الدعاة وطلبة العلم وعموم الحجاج الحاضرين للقاء.

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"العلامة الفوزان" للدعاة في الحج: عليكم بالإخلاص والصبر والحكمة
سبق

في إطار البرنامج الدعوي والتوعوي الذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج، أقيم بعد عصر أمس الخميس اللقاء المفتوح مع الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، وذلك في جامع الشيخ عبدالعزيز بن باز ـ يرحمه الله ـ بمكة المكرمة.

وافتتح الشيخ الفوزان اللقاء بحمد الله والثناء عليه، ووجّه في البداية كلمة إلى الدعاة حثهم فيها على الإخلاص لله عز وجل، مشيرًا إلى أن هذه المهمة من أفضل الأعمال إلى الله عز وجل، مستشهدًا بقول الله تعالى: (وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ).

وأوصى الدكتور الفوزان الدعاة إلى الله بتعليم الناس وتفقيههم بأمور دينهم والتبيين لهم بأنهم رسل إلى قومهم يبلغونهم رسالات ربهم وأن هذا الموسم يأتيه المسلمون من كل مكان على اختلاف ألوانهم ولغاتهم ولعل هذا هو السر في جمع الناس من جميع أقطار الأرض ليتفقهوا في الدين وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.

كما تحدث عن الدعوة إلى الله وأهميتها، وشروطها وصفات الداعية، مبينًا أن من الشروط والصفات التي يجب أن يتصف بها الداعية إلى الله: الإخلاص، والصبر، والأناة، وتحمل الأذى، وقوة العزيمة، مستشهدًا ببعض مما واجهه ــ عليه الصلاة والسلام ـ عند دعوته إلى دين الله.

وفي هذا الصدد أكد الشيخ الفوزان أهمية الحكمة، والموعظة الحسنة عند دعوة الناس وإرشادهم قال تعالى: (ادعُ إِلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن).

واختتم كلمته بالدعاء بأن يتقبل الله من الجميع الحج وأن يغفر للجميع وأن يجعل حج الحجاج مبرورًا وسعيهم مشكورًا، كما أجاب معاليه عن الأسئلة المطروحة من الدعاة وطلبة العلم وعموم الحجاج الحاضرين للقاء.

09 أغسطس 2019 - 8 ذو الحجة 1440
01:03 AM

"العلامة الفوزان" للدعاة في الحج: عليكم بالإخلاص والصبر والحكمة

‪امتلأت أروقة جامع "ابن باز" ضمن مناشط "الشؤون الإسلامية" وفي لقاء مفتوح

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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في إطار البرنامج الدعوي والتوعوي الذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج، أقيم بعد عصر أمس الخميس اللقاء المفتوح مع الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، وذلك في جامع الشيخ عبدالعزيز بن باز ـ يرحمه الله ـ بمكة المكرمة.

وافتتح الشيخ الفوزان اللقاء بحمد الله والثناء عليه، ووجّه في البداية كلمة إلى الدعاة حثهم فيها على الإخلاص لله عز وجل، مشيرًا إلى أن هذه المهمة من أفضل الأعمال إلى الله عز وجل، مستشهدًا بقول الله تعالى: (وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ).

وأوصى الدكتور الفوزان الدعاة إلى الله بتعليم الناس وتفقيههم بأمور دينهم والتبيين لهم بأنهم رسل إلى قومهم يبلغونهم رسالات ربهم وأن هذا الموسم يأتيه المسلمون من كل مكان على اختلاف ألوانهم ولغاتهم ولعل هذا هو السر في جمع الناس من جميع أقطار الأرض ليتفقهوا في الدين وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.

كما تحدث عن الدعوة إلى الله وأهميتها، وشروطها وصفات الداعية، مبينًا أن من الشروط والصفات التي يجب أن يتصف بها الداعية إلى الله: الإخلاص، والصبر، والأناة، وتحمل الأذى، وقوة العزيمة، مستشهدًا ببعض مما واجهه ــ عليه الصلاة والسلام ـ عند دعوته إلى دين الله.

وفي هذا الصدد أكد الشيخ الفوزان أهمية الحكمة، والموعظة الحسنة عند دعوة الناس وإرشادهم قال تعالى: (ادعُ إِلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن).

واختتم كلمته بالدعاء بأن يتقبل الله من الجميع الحج وأن يغفر للجميع وأن يجعل حج الحجاج مبرورًا وسعيهم مشكورًا، كما أجاب معاليه عن الأسئلة المطروحة من الدعاة وطلبة العلم وعموم الحجاج الحاضرين للقاء.

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