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ريما بنت بندر: إذا لم نصلح الدمار الذي قمنا به فلن يكون هناك مستقبل

سفيرة المملكة بأمريكا: السعودية تلتزم بصالح البشرية فيما يخص الحفاظ على البيئة

أكّدت سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر؛ أن المملكة تلتزم بصالح البشرية فيما يخص الحفاظ على البيئة.

وأضافت الأميرة ريما؛ في جلسة نقاشية ضمن برنامج منتدى مبادرة السعودية الخضراء، أن نوايا المملكة قائمة للحفاظ على البيئة، وهو ما يتضح في مشروعاتها "مدينة المستقبل ومشروع البحر الأحمر".

وتابعت: إننا إذا لم نصلح الدمار الذي قمنا به فلن يكون هنالك مستقبل.. الأمر ضروري لصالح العالم فيما هو آت.

وتابعت: سيتم تخصص 30 % من الأراضي في السعودية كمناطق محمية، حيث ستسير عمليات الحماية والتطوير جنباً إلى جنب.

وقالت: وسائل التقنية الخضراء الحديثة في المشاريع البيئية الضخمة التي تبنتها السعودية، مثل مشروع البحر الأحمر ومشروع نيوم، ستمكّن مستقبل السعودية الأخضر.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ريما بنت بندر: إذا لم نصلح الدمار الذي قمنا به فلن يكون هناك مستقبل
سبق

أكّدت سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر؛ أن المملكة تلتزم بصالح البشرية فيما يخص الحفاظ على البيئة.

وأضافت الأميرة ريما؛ في جلسة نقاشية ضمن برنامج منتدى مبادرة السعودية الخضراء، أن نوايا المملكة قائمة للحفاظ على البيئة، وهو ما يتضح في مشروعاتها "مدينة المستقبل ومشروع البحر الأحمر".

وتابعت: إننا إذا لم نصلح الدمار الذي قمنا به فلن يكون هنالك مستقبل.. الأمر ضروري لصالح العالم فيما هو آت.

وتابعت: سيتم تخصص 30 % من الأراضي في السعودية كمناطق محمية، حيث ستسير عمليات الحماية والتطوير جنباً إلى جنب.

وقالت: وسائل التقنية الخضراء الحديثة في المشاريع البيئية الضخمة التي تبنتها السعودية، مثل مشروع البحر الأحمر ومشروع نيوم، ستمكّن مستقبل السعودية الأخضر.

23 أكتوبر 2021 - 17 ربيع الأول 1443
01:37 PM
اخر تعديل
23 أكتوبر 2021 - 17 ربيع الأول 1443
02:59 PM

ريما بنت بندر: إذا لم نصلح الدمار الذي قمنا به فلن يكون هناك مستقبل

سفيرة المملكة بأمريكا: السعودية تلتزم بصالح البشرية فيما يخص الحفاظ على البيئة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكّدت سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر؛ أن المملكة تلتزم بصالح البشرية فيما يخص الحفاظ على البيئة.

وأضافت الأميرة ريما؛ في جلسة نقاشية ضمن برنامج منتدى مبادرة السعودية الخضراء، أن نوايا المملكة قائمة للحفاظ على البيئة، وهو ما يتضح في مشروعاتها "مدينة المستقبل ومشروع البحر الأحمر".

وتابعت: إننا إذا لم نصلح الدمار الذي قمنا به فلن يكون هنالك مستقبل.. الأمر ضروري لصالح العالم فيما هو آت.

وتابعت: سيتم تخصص 30 % من الأراضي في السعودية كمناطق محمية، حيث ستسير عمليات الحماية والتطوير جنباً إلى جنب.

وقالت: وسائل التقنية الخضراء الحديثة في المشاريع البيئية الضخمة التي تبنتها السعودية، مثل مشروع البحر الأحمر ومشروع نيوم، ستمكّن مستقبل السعودية الأخضر.

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