النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 3369 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 105283

التأمينات: تعويض "ساند" للعاملين السعوديين بالمنشآت المتضررة لا يزال مستحقًا

في معظم الحالات ويشمل المصروف في الأول من يونيو والمقرر صرفه في يوليو

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن الأمر الملكي الخاص بالدعم المقرر للمنشآت المتضررة من تداعيات أزمة كورونا من خلال نظام التأمين ضد التعطل عن العمل "ساند"، تَضَمّن تشكيل لجنة تضم وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية؛ لوضع ضوابط الاستحقاق وتحديد أولوية الصرف بين المنشآت.

وقالت "المؤسسة": اللجنة قامت بدراسة الظروف والأحداث المتغيرة والمستجدة في موضوع ممارسة الأعمال، وقررت أنه وفقًا للظروف الحالية؛ فلا يزال تعويض "ساند" مستحقًّا في معظم الحالات، والاستحقاق يشمل التعويض الذي تم صرفه في الأول من شهر يونيو، وأيضًا للتعويض المقرر صرفه في الأول من شهر يوليو من العام الجاري.

وأضافت: تظل مسؤولية صاحب العمل قائمة بالتقدم بطلب إيقاف صرف التعويض؛ وذلك في حال زوال الأسباب التي أدت إلى تضرر المنشأة من الإجراءات الاحترازية المفروضة لمكافحة فيروس كورونا المستجد؛ ومن ذلك الممارسة الكلية للعمل وبساعات العمل الكاملة، وستستمر اللجنة بدراسة المستجدات واتخاذ القرارات المناسبة، هذا وأتاحت المؤسسة للمنشآت التقدم بطلب تعديل قائمة المدعومين.

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ساند

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
التأمينات: تعويض "ساند" للعاملين السعوديين بالمنشآت المتضررة لا يزال مستحقًا
سبق

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن الأمر الملكي الخاص بالدعم المقرر للمنشآت المتضررة من تداعيات أزمة كورونا من خلال نظام التأمين ضد التعطل عن العمل "ساند"، تَضَمّن تشكيل لجنة تضم وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية؛ لوضع ضوابط الاستحقاق وتحديد أولوية الصرف بين المنشآت.

وقالت "المؤسسة": اللجنة قامت بدراسة الظروف والأحداث المتغيرة والمستجدة في موضوع ممارسة الأعمال، وقررت أنه وفقًا للظروف الحالية؛ فلا يزال تعويض "ساند" مستحقًّا في معظم الحالات، والاستحقاق يشمل التعويض الذي تم صرفه في الأول من شهر يونيو، وأيضًا للتعويض المقرر صرفه في الأول من شهر يوليو من العام الجاري.

وأضافت: تظل مسؤولية صاحب العمل قائمة بالتقدم بطلب إيقاف صرف التعويض؛ وذلك في حال زوال الأسباب التي أدت إلى تضرر المنشأة من الإجراءات الاحترازية المفروضة لمكافحة فيروس كورونا المستجد؛ ومن ذلك الممارسة الكلية للعمل وبساعات العمل الكاملة، وستستمر اللجنة بدراسة المستجدات واتخاذ القرارات المناسبة، هذا وأتاحت المؤسسة للمنشآت التقدم بطلب تعديل قائمة المدعومين.

08 يونيو 2020 - 16 شوّال 1441
12:55 PM

التأمينات: تعويض "ساند" للعاملين السعوديين بالمنشآت المتضررة لا يزال مستحقًا

في معظم الحالات ويشمل المصروف في الأول من يونيو والمقرر صرفه في يوليو

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
6,495

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن الأمر الملكي الخاص بالدعم المقرر للمنشآت المتضررة من تداعيات أزمة كورونا من خلال نظام التأمين ضد التعطل عن العمل "ساند"، تَضَمّن تشكيل لجنة تضم وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية؛ لوضع ضوابط الاستحقاق وتحديد أولوية الصرف بين المنشآت.

وقالت "المؤسسة": اللجنة قامت بدراسة الظروف والأحداث المتغيرة والمستجدة في موضوع ممارسة الأعمال، وقررت أنه وفقًا للظروف الحالية؛ فلا يزال تعويض "ساند" مستحقًّا في معظم الحالات، والاستحقاق يشمل التعويض الذي تم صرفه في الأول من شهر يونيو، وأيضًا للتعويض المقرر صرفه في الأول من شهر يوليو من العام الجاري.

وأضافت: تظل مسؤولية صاحب العمل قائمة بالتقدم بطلب إيقاف صرف التعويض؛ وذلك في حال زوال الأسباب التي أدت إلى تضرر المنشأة من الإجراءات الاحترازية المفروضة لمكافحة فيروس كورونا المستجد؛ ومن ذلك الممارسة الكلية للعمل وبساعات العمل الكاملة، وستستمر اللجنة بدراسة المستجدات واتخاذ القرارات المناسبة، هذا وأتاحت المؤسسة للمنشآت التقدم بطلب تعديل قائمة المدعومين.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,931
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,428
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,393
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,004

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

أول صلاة جمعة بعد منع التجوُّل

أول صلاة جمعة بعد منع التجوُّل

عبدالرحمن المرشد
يستصرخ: "أعينوني على ابني"!!

يستصرخ: "أعينوني على ابني"!!

ساير المنيعي
سري للغاية..

سري للغاية..

بدر الغامدي
التصادم يصنع المارد

التصادم يصنع المارد

مها عبدالله الحقباني
السعودية تدعم اليمن.. والحوثي يسرق المساعدات

السعودية تدعم اليمن.. والحوثي يسرق المساعدات

علي آل شرمة
لماذا تُصنَّف السعودية ضمن أفضل دول العالم في إدارة أزمة فيروس كورونا؟

لماذا تُصنَّف السعودية ضمن أفضل دول العالم في إدارة أزمة فيروس كورونا؟

ماجد الجوهري
الوعي.. الفيصل لتجاوز الجائحة

الوعي.. الفيصل لتجاوز الجائحة

ماجد البريكان
ماذا بعد تقدم السعودية إلى المراكز الأولى عالميًّا في سرعة الإنترنت؟

ماذا بعد تقدم السعودية إلى المراكز الأولى عالميًّا في سرعة الإنترنت؟

سالم الدلبحي
أزمة الكمامات الطبية وخطر المغشوش

أزمة الكمامات الطبية وخطر المغشوش

عبدالغني الشيخ
الشرطة في المملكة

الشرطة في المملكة

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة