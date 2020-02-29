4 دقائق مدة الرصد بين مخالفات "الحزام" و"الجوال" بنفس اليوم

التطور الجديد يهدف إلى توفير البيئة الآمنة لمواجهة وقوع الحوادث

أكدت مصادر لـ"سبق" أن المدة الزمنية لتحرير المخالفات من خلال كاميرات الرصد الآلي لـ"عدم ربط حزام الأمان، واستخدام الجوال أثناء القيادة" هي 4 دقائق تقريباً، بعدما كان المعتمد في السابق بمدة تصل إلى 24 ساعة للمخالفات التي تدوّن بواسطة رجل المرور.

وقالت المصادر: الكاميرات على امتداد الطرق تعمل على مدار 24 ساعة لرصد مخالفات "عدم ربط حزام الأمان، واستخدام الجوال أثناء القيادة" حيث تقوم كل كاميرا برصد مخالفة جديدة ليس لها علاقة بالكاميرا السابقة.

جاء ذلك في ظل استمرار بعض المخالفين في ارتكاب المخالفة على امتداد الطريق دون التقيد بأنظمة المرور، أو ارتكاب مخالفة جديدة لم ترصد سابقاً.

يشار إلى أن استخدام الجوال أثناء قيادة المركبة تسبب في الكثير من الحوادث؛ بسبب انحراف المركبة عن مسار الطريق، والاصطدام بالمركبات الأخرى.

ولا تزال الإدارة العامة للمرور تكثف من جهود منسوبيها في المناطق لتثقيف المواطنين والمقيمين بوسائل السلامة المرورية، وحثّهم على التقيد بأنظمة المرور للعيش في بيئة آمنة خالية من الحوادث.