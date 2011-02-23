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"التايكوندو" الآسيوي يؤجل استحقاقاته القارية بسبب كورونا

لصعوبة إقامة المنافسات ببعض البلدان المستضيفة للاعبين

عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي اجتماعاً طارئاً برئاسة رئيس الاتحاد البروفسور (كي سوك لي)، بحضور نائب رئيس الاتحاد الآسيوي أبوبكر عبداللطيف كردي عبر تطبيق "زووم".

وتم خلال الاجتماع الموافقة على تأجيل بطولة التأهيل الآسيوي لأولمبياد طوكيو المقرر إقامتها في مدينة عمان بالأردن إلى 21 مايو، وتأجيل بطولة آسيا للكبار المقرر إقامتها في بيروت بلبنان إلى 1 يونيو، وتأجيل بطولة كأس الرئيس عن قارة آسيا والمصنفة جي2 والمقرر إقامتها في فلسطين إلى 4 نوفمبر من هذا العام.

من جانبه، أوضح نائب رئيس الاتحاد الآسيوي والاتحاد السعودي أبوبكر كردي أن التأجيل يأتي بسبب الظروف الراهنة التي يعيشها العالم لتفشي فيروس كورونا وصعوبة إقامة مثل هذه المنافسات في بعض البلدان.

التايكوندو الآسيوي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"التايكوندو" الآسيوي يؤجل استحقاقاته القارية بسبب كورونا
سبق

عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي اجتماعاً طارئاً برئاسة رئيس الاتحاد البروفسور (كي سوك لي)، بحضور نائب رئيس الاتحاد الآسيوي أبوبكر عبداللطيف كردي عبر تطبيق "زووم".

وتم خلال الاجتماع الموافقة على تأجيل بطولة التأهيل الآسيوي لأولمبياد طوكيو المقرر إقامتها في مدينة عمان بالأردن إلى 21 مايو، وتأجيل بطولة آسيا للكبار المقرر إقامتها في بيروت بلبنان إلى 1 يونيو، وتأجيل بطولة كأس الرئيس عن قارة آسيا والمصنفة جي2 والمقرر إقامتها في فلسطين إلى 4 نوفمبر من هذا العام.

من جانبه، أوضح نائب رئيس الاتحاد الآسيوي والاتحاد السعودي أبوبكر كردي أن التأجيل يأتي بسبب الظروف الراهنة التي يعيشها العالم لتفشي فيروس كورونا وصعوبة إقامة مثل هذه المنافسات في بعض البلدان.

23 فبراير 2021 - 11 رجب 1442
02:40 PM

"التايكوندو" الآسيوي يؤجل استحقاقاته القارية بسبب كورونا

لصعوبة إقامة المنافسات ببعض البلدان المستضيفة للاعبين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي اجتماعاً طارئاً برئاسة رئيس الاتحاد البروفسور (كي سوك لي)، بحضور نائب رئيس الاتحاد الآسيوي أبوبكر عبداللطيف كردي عبر تطبيق "زووم".

وتم خلال الاجتماع الموافقة على تأجيل بطولة التأهيل الآسيوي لأولمبياد طوكيو المقرر إقامتها في مدينة عمان بالأردن إلى 21 مايو، وتأجيل بطولة آسيا للكبار المقرر إقامتها في بيروت بلبنان إلى 1 يونيو، وتأجيل بطولة كأس الرئيس عن قارة آسيا والمصنفة جي2 والمقرر إقامتها في فلسطين إلى 4 نوفمبر من هذا العام.

من جانبه، أوضح نائب رئيس الاتحاد الآسيوي والاتحاد السعودي أبوبكر كردي أن التأجيل يأتي بسبب الظروف الراهنة التي يعيشها العالم لتفشي فيروس كورونا وصعوبة إقامة مثل هذه المنافسات في بعض البلدان.

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