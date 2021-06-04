النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1201 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1322 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 10 مساجد بعد تعقيمها في 5 مناطق

بعد ثبوت 10 حالات إصابة بكورونا بين صفوف المصلين

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية، افتتاح 10 مساجد بعد إخلائها -مؤقتاً- وتعقيمها في 5 مناطق بعد ثبوت 10 حالات إصابة بكورونا بين صفوف المصلين؛ ليصل مجموع ما تمّ الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 118 يوماً 1493 مسجداً، حيث يأتي ذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وأوضحت أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازياً وإعادة فتحها، هي: ثلاثة مساجد في كل من منطقتَي عسير والشرقية، ومسجدان بمنطقة القصيم، ومسجد واحد في كل من منطقتَي الرياض وجازان.

وبيّنت الوزارة أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، إضافة إلى عمليات النظافة والصيانة المستمرة للمساجد كافة، كما دعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد، إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة، وإحضار السجادة الخاصة بهم، وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 10 مساجد بعد تعقيمها في 5 مناطق
سبق

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية، افتتاح 10 مساجد بعد إخلائها -مؤقتاً- وتعقيمها في 5 مناطق بعد ثبوت 10 حالات إصابة بكورونا بين صفوف المصلين؛ ليصل مجموع ما تمّ الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 118 يوماً 1493 مسجداً، حيث يأتي ذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وأوضحت أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازياً وإعادة فتحها، هي: ثلاثة مساجد في كل من منطقتَي عسير والشرقية، ومسجدان بمنطقة القصيم، ومسجد واحد في كل من منطقتَي الرياض وجازان.

وبيّنت الوزارة أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، إضافة إلى عمليات النظافة والصيانة المستمرة للمساجد كافة، كما دعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد، إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة، وإحضار السجادة الخاصة بهم، وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

04 يونيو 2021 - 23 شوّال 1442
02:20 PM
اخر تعديل
04 يونيو 2021 - 23 شوّال 1442
05:05 PM

"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 10 مساجد بعد تعقيمها في 5 مناطق

بعد ثبوت 10 حالات إصابة بكورونا بين صفوف المصلين

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
262

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية، افتتاح 10 مساجد بعد إخلائها -مؤقتاً- وتعقيمها في 5 مناطق بعد ثبوت 10 حالات إصابة بكورونا بين صفوف المصلين؛ ليصل مجموع ما تمّ الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 118 يوماً 1493 مسجداً، حيث يأتي ذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وأوضحت أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازياً وإعادة فتحها، هي: ثلاثة مساجد في كل من منطقتَي عسير والشرقية، ومسجدان بمنطقة القصيم، ومسجد واحد في كل من منطقتَي الرياض وجازان.

وبيّنت الوزارة أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، إضافة إلى عمليات النظافة والصيانة المستمرة للمساجد كافة، كما دعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد، إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة، وإحضار السجادة الخاصة بهم، وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,291
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,887
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,860
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,529

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تعليمنا والتطوير المنشود!!

تعليمنا والتطوير المنشود!!

غسان محمد عسيلان
خالد الفيصل.. يا شبلاً من ذاك الأسد

خالد الفيصل.. يا شبلاً من ذاك الأسد

عبدالعزيز بن ذياب
إخوان الإخوان

إخوان الإخوان

مها الجبر
شاموسكا والمدلج وتفاريس..!!

شاموسكا والمدلج وتفاريس..!!

محمد الصيعري
وزارة التعليم وجرعتها الثالثة

وزارة التعليم وجرعتها الثالثة

جمعان الكرت
ارتفاع الأسعار يهدِّد بإفشال الموسم السياحي

ارتفاع الأسعار يهدِّد بإفشال الموسم السياحي

علي آل شرمة
هل علَّمتنا "كورونا" تحمُّل الأزمات؟

هل علَّمتنا "كورونا" تحمُّل الأزمات؟

صالح مطر الغامدي
الأقصى والتراشق العربي!!

الأقصى والتراشق العربي!!

غسان محمد عسيلان
البطولات تحب الهلال ..!!

البطولات تحب الهلال ..!!

محمد الصيعري
دروس من الحدث الشربليّ

دروس من الحدث الشربليّ

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة