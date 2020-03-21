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رغم إصلاحه قبل أيام.. تجدُّد هبوط شارع بـ"قيم الطائف"

يشكِّل خطرًا على مرتادي الطريق بوقوع الحوادث

وثَّق مواطن بمحافظة الطائف بالصور هبوطًا مفاجئًا في شارع مدخل القيم الأعلى على الرغم من إصلاحه من هبوط سابق قبل أيام عدة؛ إذ عاد الهبوط مجددًا مشكِّلاً خطرًا على قائدي المركبات، وخصوصًا أنه المدخل الرئيسي للحي.

وقال المواطن مشهور الحميدي إنه "قبل أسبوع كان هناك هبوط في شارع القيم الأعلى، وتم إبلاغ الجهات المعنية، وباشرت بعدها الحالة، لكن اليوم نُفاجَأ بهبوط آخر بطبقة الأسفلت الجديدة، قد تتسبب في حصول حوادث لمرتادي الطريق".

وطالب "الحميدي" الجهات المعنية بالتدخل لإنقاذ حياة المارة من تلك الحفرة حتى لا تتحول إلى موقع للحوادث أثناء تفادي الوقوع فيها، وخصوصًا أن الطريق مسار واحد.

الطائف هبوط أسفلت

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

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رغم إصلاحه قبل أيام.. تجدُّد هبوط شارع بـ"قيم الطائف"
سبق

وثَّق مواطن بمحافظة الطائف بالصور هبوطًا مفاجئًا في شارع مدخل القيم الأعلى على الرغم من إصلاحه من هبوط سابق قبل أيام عدة؛ إذ عاد الهبوط مجددًا مشكِّلاً خطرًا على قائدي المركبات، وخصوصًا أنه المدخل الرئيسي للحي.

وقال المواطن مشهور الحميدي إنه "قبل أسبوع كان هناك هبوط في شارع القيم الأعلى، وتم إبلاغ الجهات المعنية، وباشرت بعدها الحالة، لكن اليوم نُفاجَأ بهبوط آخر بطبقة الأسفلت الجديدة، قد تتسبب في حصول حوادث لمرتادي الطريق".

وطالب "الحميدي" الجهات المعنية بالتدخل لإنقاذ حياة المارة من تلك الحفرة حتى لا تتحول إلى موقع للحوادث أثناء تفادي الوقوع فيها، وخصوصًا أن الطريق مسار واحد.

21 مارس 2020 - 26 رجب 1441
11:53 PM

رغم إصلاحه قبل أيام.. تجدُّد هبوط شارع بـ"قيم الطائف"

يشكِّل خطرًا على مرتادي الطريق بوقوع الحوادث

A A A
سعود الدعجاني - الطائف
1
1,521

وثَّق مواطن بمحافظة الطائف بالصور هبوطًا مفاجئًا في شارع مدخل القيم الأعلى على الرغم من إصلاحه من هبوط سابق قبل أيام عدة؛ إذ عاد الهبوط مجددًا مشكِّلاً خطرًا على قائدي المركبات، وخصوصًا أنه المدخل الرئيسي للحي.

وقال المواطن مشهور الحميدي إنه "قبل أسبوع كان هناك هبوط في شارع القيم الأعلى، وتم إبلاغ الجهات المعنية، وباشرت بعدها الحالة، لكن اليوم نُفاجَأ بهبوط آخر بطبقة الأسفلت الجديدة، قد تتسبب في حصول حوادث لمرتادي الطريق".

وطالب "الحميدي" الجهات المعنية بالتدخل لإنقاذ حياة المارة من تلك الحفرة حتى لا تتحول إلى موقع للحوادث أثناء تفادي الوقوع فيها، وخصوصًا أن الطريق مسار واحد.

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