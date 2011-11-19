وقال عبر حسابه في "تويتر": بعون الله حالة عدم استقرار صبّحت أجواء الشمال تمتد جنوب شمال حائل وشمال الوسطى، ويستمر نشاطها على الشمالية الشرقية بوجود خلايا رعدية ممطرة.. غائم إلى غائم جزئي على الجزأين الأوسط والجنوبي للقطاع الغربي مع خلايا رعدية ممطرة.. وأود التنويه بأن هناك "احتمالية" لتحرك متسارع للسحب لشمال الخليج العربي.

أكّد خبير الأرصاد حسن كراني؛ أن حالة عدم استقرار جوي عمّت صباح اليوم، أجواء الشمال وتمتد إلى شمال حائل والوسطى.

كراني: حالة عدم استقرار صبّحت أجواء الشمال وتمتد إلى الوسطى صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2018-11-19 أكّد خبير الأرصاد حسن كراني؛ أن حالة عدم استقرار جوي عمّت صباح اليوم، أجواء الشمال وتمتد إلى شمال حائل والوسطى. وقال عبر حسابه في "تويتر": بعون الله حالة عدم استقرار صبّحت أجواء الشمال تمتد جنوب شمال حائل وشمال الوسطى، ويستمر نشاطها على الشمالية الشرقية بوجود خلايا رعدية ممطرة.. غائم إلى غائم جزئي على الجزأين الأوسط والجنوبي للقطاع الغربي مع خلايا رعدية ممطرة.. وأود التنويه بأن هناك "احتمالية" لتحرك متسارع للسحب لشمال الخليج العربي.

19 نوفمبر 2018 - 11 ربيع الأول 1440 09:22 AM

كراني: حالة عدم استقرار صبّحت أجواء الشمال وتمتد إلى الوسطى قال: الطقس غائم على الجزأين الأوسط والجنوبي للقطاع الغربي





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أكّد خبير الأرصاد حسن كراني؛ أن حالة عدم استقرار جوي عمّت صباح اليوم، أجواء الشمال وتمتد إلى شمال حائل والوسطى.

وقال عبر حسابه في "تويتر": بعون الله حالة عدم استقرار صبّحت أجواء الشمال تمتد جنوب شمال حائل وشمال الوسطى، ويستمر نشاطها على الشمالية الشرقية بوجود خلايا رعدية ممطرة.. غائم إلى غائم جزئي على الجزأين الأوسط والجنوبي للقطاع الغربي مع خلايا رعدية ممطرة.. وأود التنويه بأن هناك "احتمالية" لتحرك متسارع للسحب لشمال الخليج العربي.