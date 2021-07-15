الأرصاد: حالة أمطار رعدية على عسير تتواصل حتى الـ8 مساء

يصحبها تدنٍّ في مدى الرؤية وتشمل محافظات أحد رفيدة والحرجة

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا عن تكوّن أمطار رعدية على منطقة عسير، يصحبها تدنٍّ في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات: (أحد رفيدة، والحرجة، والنماص، وبلقرن، وتنومة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب)، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ٨ مساءً.