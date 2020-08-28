قبل العودة لمقاعد الدراسة.. كيف أعرف أن طفلي مصاب بـ"دلتا بلس"؟

يستهدف الأطفال تحت سن 12 عامًا الذين لم يتلقوا أي لقاحات مضادة لكورونا

مع اقتراب العودة للمدارس حول العالم، بدأ القلق يراود جميع الأسر خوفاً على أطفالهم من الإصابة بمتحورات كورونا، لا سيما المتحور دلتا بلس الذي يستهدف الأطفال، خلافاً عن باقي متحورات كوفيد-19، خاصة الأطفال تحت سن 12 عامًا الذين لم يتلقوا أي لقاحات مضادة لكورونا.

والسؤال الأهم الآن.. "كيف أعرف أن طفلي مصاب بمتحور دلتا بلس؟

موقع "هيلث لاين" المعني بالشؤون الصحية أجاب عن هذا السؤال من خلال تقرير مدعم بآراء الخبراء.

وبحسب الدكتور بول أوفيت المسؤول عن مركز اللقاح بمستشفى "فيلادلفيا" الأميركي للأطفال، فإن "متحور دلتا بلس سريع العدوى؛ لذا يصيب الأطفال بوتيرة أسرع"، كما نقل تقرير نشره موقع "العربية.نت".

يُذكر أن متحور دلتا يعتبر أكثر عدوى بمثابة الضعف بالمقارنة بأي متحور لكورونا آخر، كما أنه يتسبب بأعراض أكثر حدّة من أي متغير آخر لكوفيد-19، بحسب "مراكز التحكم في الأمراض والوقاية منها" الأميركية CDC.

وبما أن غالبية الأطفال لم يتلقوا اللقاحات المتوفرة ضد فيروس كورونا، فقد أصبحوا أكثر عرضة للإصابة بمتغيرات الفيروس.

وأكد التقرير أن السعال وفقدان حاسة الشم، تعد من الأعراض الأقل شيوعًا عند الإصابة بمتغير دلتا بلس، ولكن الإصابة والشعور بالصداع والتهاب الحلق وسيلان الأنف وارتفاع درجة حرارة الجسم تعد من الأعراض الرئيسية.

التقرير نقل عن الدكتور مايكل جروسو، رئيس قسم طب الأطفال في مستشفى "هنتنغتون" في نورثويل هيلث بنيويورك، القول إن هناك بعض الأعراض التي يصاب بها الطفل المصاب بمتغير دلتا، ومنها ارتفاع في درجة حرارة الجسم، والسعال، مع ظهور أعراض أنفية أي سيلان وأعراض معوية وطفح جلدي عند البعض، وهناك بعض الأعراض الأخرى؛ ومنها:

- ألم في البطن.

- احمرار في العين.

- ضيق أو ألم في الصدر.

- إسهال.

- شعور بالهمدان الشديد.

- صداع شديد في الرأس.

- ضغط دم منخفض.

- ألم في الرقبة.

- قيء.

ونصح التقرير الآباء بأنه من الضروري في حالة ظهور هذه الأعراض على الطفل القيام بإجراء التحاليل المعملية والمسحة له على الفور، خاصة في حالة ظهور أعراض بالجهاز التنفسي، وفي حالة إثبات إيجابية الإصابة يجب عزله حتى تختفي الأعراض.