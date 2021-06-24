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لجنة التوطين بمكتب عمل حبونا تنفذ جولات على عدد من المحلات

إحلال أيدي وطنية بدلاً من الأجنبية

شن مكتب عمل محافظة حبونا، برئاسة مدير المكتب، سالم لسلوم، وعدد من المفتشين، اليوم، حملة استهدفت قطاعات محلات "قطع الغيار، والملابس، ومواد البناء، والعطور، والحلويات، والمفروشات".

جاء ذلك، بتوجيه ومتابعة من مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة نجران، أمين عام لجنة التوطين، عبدالله بن محمد الدوسري.

نتج عن الحملة استقطاب عدد من الوظائف، وإحلال أيدي عاملة سعودية بدلاً من الأجنبية، وتوفير ست وظائف شاغرة، ستوجه لمن يرغب العمل بها من أبناء وبنات المحافظة.

وجرى التوجيه بالنصح والإرشاد للالتزام بما جاء قي قرارات التوطين لأصحاب العمل والذي تعمل الوزارة لتنفيذه دون تهاون.

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لجنة التوطين بمكتب عمل حبونا تنفذ جولات على عدد من المحلات
سبق

شن مكتب عمل محافظة حبونا، برئاسة مدير المكتب، سالم لسلوم، وعدد من المفتشين، اليوم، حملة استهدفت قطاعات محلات "قطع الغيار، والملابس، ومواد البناء، والعطور، والحلويات، والمفروشات".

جاء ذلك، بتوجيه ومتابعة من مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة نجران، أمين عام لجنة التوطين، عبدالله بن محمد الدوسري.

نتج عن الحملة استقطاب عدد من الوظائف، وإحلال أيدي عاملة سعودية بدلاً من الأجنبية، وتوفير ست وظائف شاغرة، ستوجه لمن يرغب العمل بها من أبناء وبنات المحافظة.

وجرى التوجيه بالنصح والإرشاد للالتزام بما جاء قي قرارات التوطين لأصحاب العمل والذي تعمل الوزارة لتنفيذه دون تهاون.

24 يونيو 2019 - 21 شوّال 1440
07:24 PM

لجنة التوطين بمكتب عمل حبونا تنفذ جولات على عدد من المحلات

إحلال أيدي وطنية بدلاً من الأجنبية

A A A
بندر آل عوض - نجران
0
110

شن مكتب عمل محافظة حبونا، برئاسة مدير المكتب، سالم لسلوم، وعدد من المفتشين، اليوم، حملة استهدفت قطاعات محلات "قطع الغيار، والملابس، ومواد البناء، والعطور، والحلويات، والمفروشات".

جاء ذلك، بتوجيه ومتابعة من مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة نجران، أمين عام لجنة التوطين، عبدالله بن محمد الدوسري.

نتج عن الحملة استقطاب عدد من الوظائف، وإحلال أيدي عاملة سعودية بدلاً من الأجنبية، وتوفير ست وظائف شاغرة، ستوجه لمن يرغب العمل بها من أبناء وبنات المحافظة.

وجرى التوجيه بالنصح والإرشاد للالتزام بما جاء قي قرارات التوطين لأصحاب العمل والذي تعمل الوزارة لتنفيذه دون تهاون.

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