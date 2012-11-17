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الجوهري: "غرفة جازان" حريصة على استدامة دورها في خدمة المجتمع

المعتبي: نتطلع لمساندة مجتمع المنطقة بجميع قطاعاته وأفراده لأنشطتنا وبرامجنا

أوضح أمين عام غرفة جازان الدكتور ماجد الجوهري، أن مركز جمعية ذوي الإعاقة في منطقة جازان له دور بارز في رعاية ودعم فئة عزيزة علينا جميعاً، مثمناً الجهود والمبادرات المميزة المقدمة من إدارة مركز الجمعية في جازان، وما يبذله منسوبوه لتوفير الرعاية العلاجية والتعليمية والتأهيلية لأطفال المنطقة من ذوي الإعاقة.

وأكد الجوهري حرص الغرفة على استدامة دورها في خدمة المجتمع، مضيفاً أن المساهمة في الحملات والمبادرات الإنسانية وتقديم يد العون والمساعدة لهذه الفئات ينسجم مع مبادئ ومفاهيم المسؤولية الاجتماعية للغرفة وقطاعي المال والأعمال بالمنطقة وذلك لتحقيق أهداف المركز في تقديم رعاية خاصة لهذه الفئة الغالية على الجميع وحتى تمكنهم من الاندماج في المجتمع بالشكل اللائق.

واطلع الجوهري ورجال الأعمال على تقرير مفصل عن أعمال مركز الجمعية وأنشطته خلال الفترة الماضية، واستمع إلى شرح عن ما تضمنه التقرير منذ افتتاحه، وما شهده من تطور في الخدمات وبرامجه العلاجية والتعليمية والتأهيلية التي يوفرها مركز الجمعية مجاناً وبأفضل مستوى متخصص للأطفال المعوقين.

من جانبه، أشار مدير مركز جمعية ذوي الإعاقة في منطقة جازان علي محمد معتبي إلى جهود غرفة جازان ورجال الأعمال في دعم مركز الجمعية، لاسيما وإن المركز يتطلع إلى مساندة مجتمع المنطقة بجميع قطاعاته وأفراده لأنشطة وفعاليات المركز وبرامجه بالمنطقة، حتى يتمكن من الاستمرار في رعاية منسوبيه من الأطفال بالمستوى الذي يعكس الثقة الغالية التي يحظى بها مركز جمعية ذوي الإعاقة من كل قطاعات وأفراد المجتمع منذ تأسيسه قبل ثلاثة أعوام.

وأشار المعتبي إلى أن عدد الطلاب المسجلين حالياً 181 طفلاً فيما تبلغ عدد الوحدات التأهيلية 22 وحدة والكادر التأهيلي والإداري 28 وعدد المتطوعين حتى أكتوبر من العام الحالي 346 متطوعاً، فيما تم تنفيذ 12 مبادرة موجهة للأطفال والموظفين والمجتمع وبلغ عدد الشباب والفتيات المستفيدين من مبادرة جديرون 31 شاب وفتاة، وأضاف المعتبي أن عدد الجلسات بلغت هذا العام 11059 جلسة.

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الجوهري: "غرفة جازان" حريصة على استدامة دورها في خدمة المجتمع
سبق

أوضح أمين عام غرفة جازان الدكتور ماجد الجوهري، أن مركز جمعية ذوي الإعاقة في منطقة جازان له دور بارز في رعاية ودعم فئة عزيزة علينا جميعاً، مثمناً الجهود والمبادرات المميزة المقدمة من إدارة مركز الجمعية في جازان، وما يبذله منسوبوه لتوفير الرعاية العلاجية والتعليمية والتأهيلية لأطفال المنطقة من ذوي الإعاقة.

وأكد الجوهري حرص الغرفة على استدامة دورها في خدمة المجتمع، مضيفاً أن المساهمة في الحملات والمبادرات الإنسانية وتقديم يد العون والمساعدة لهذه الفئات ينسجم مع مبادئ ومفاهيم المسؤولية الاجتماعية للغرفة وقطاعي المال والأعمال بالمنطقة وذلك لتحقيق أهداف المركز في تقديم رعاية خاصة لهذه الفئة الغالية على الجميع وحتى تمكنهم من الاندماج في المجتمع بالشكل اللائق.

واطلع الجوهري ورجال الأعمال على تقرير مفصل عن أعمال مركز الجمعية وأنشطته خلال الفترة الماضية، واستمع إلى شرح عن ما تضمنه التقرير منذ افتتاحه، وما شهده من تطور في الخدمات وبرامجه العلاجية والتعليمية والتأهيلية التي يوفرها مركز الجمعية مجاناً وبأفضل مستوى متخصص للأطفال المعوقين.

من جانبه، أشار مدير مركز جمعية ذوي الإعاقة في منطقة جازان علي محمد معتبي إلى جهود غرفة جازان ورجال الأعمال في دعم مركز الجمعية، لاسيما وإن المركز يتطلع إلى مساندة مجتمع المنطقة بجميع قطاعاته وأفراده لأنشطة وفعاليات المركز وبرامجه بالمنطقة، حتى يتمكن من الاستمرار في رعاية منسوبيه من الأطفال بالمستوى الذي يعكس الثقة الغالية التي يحظى بها مركز جمعية ذوي الإعاقة من كل قطاعات وأفراد المجتمع منذ تأسيسه قبل ثلاثة أعوام.

وأشار المعتبي إلى أن عدد الطلاب المسجلين حالياً 181 طفلاً فيما تبلغ عدد الوحدات التأهيلية 22 وحدة والكادر التأهيلي والإداري 28 وعدد المتطوعين حتى أكتوبر من العام الحالي 346 متطوعاً، فيما تم تنفيذ 12 مبادرة موجهة للأطفال والموظفين والمجتمع وبلغ عدد الشباب والفتيات المستفيدين من مبادرة جديرون 31 شاب وفتاة، وأضاف المعتبي أن عدد الجلسات بلغت هذا العام 11059 جلسة.

16 نوفمبر 2021 - 11 ربيع الآخر 1443
09:49 PM

الجوهري: "غرفة جازان" حريصة على استدامة دورها في خدمة المجتمع

المعتبي: نتطلع لمساندة مجتمع المنطقة بجميع قطاعاته وأفراده لأنشطتنا وبرامجنا

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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أوضح أمين عام غرفة جازان الدكتور ماجد الجوهري، أن مركز جمعية ذوي الإعاقة في منطقة جازان له دور بارز في رعاية ودعم فئة عزيزة علينا جميعاً، مثمناً الجهود والمبادرات المميزة المقدمة من إدارة مركز الجمعية في جازان، وما يبذله منسوبوه لتوفير الرعاية العلاجية والتعليمية والتأهيلية لأطفال المنطقة من ذوي الإعاقة.

وأكد الجوهري حرص الغرفة على استدامة دورها في خدمة المجتمع، مضيفاً أن المساهمة في الحملات والمبادرات الإنسانية وتقديم يد العون والمساعدة لهذه الفئات ينسجم مع مبادئ ومفاهيم المسؤولية الاجتماعية للغرفة وقطاعي المال والأعمال بالمنطقة وذلك لتحقيق أهداف المركز في تقديم رعاية خاصة لهذه الفئة الغالية على الجميع وحتى تمكنهم من الاندماج في المجتمع بالشكل اللائق.

واطلع الجوهري ورجال الأعمال على تقرير مفصل عن أعمال مركز الجمعية وأنشطته خلال الفترة الماضية، واستمع إلى شرح عن ما تضمنه التقرير منذ افتتاحه، وما شهده من تطور في الخدمات وبرامجه العلاجية والتعليمية والتأهيلية التي يوفرها مركز الجمعية مجاناً وبأفضل مستوى متخصص للأطفال المعوقين.

من جانبه، أشار مدير مركز جمعية ذوي الإعاقة في منطقة جازان علي محمد معتبي إلى جهود غرفة جازان ورجال الأعمال في دعم مركز الجمعية، لاسيما وإن المركز يتطلع إلى مساندة مجتمع المنطقة بجميع قطاعاته وأفراده لأنشطة وفعاليات المركز وبرامجه بالمنطقة، حتى يتمكن من الاستمرار في رعاية منسوبيه من الأطفال بالمستوى الذي يعكس الثقة الغالية التي يحظى بها مركز جمعية ذوي الإعاقة من كل قطاعات وأفراد المجتمع منذ تأسيسه قبل ثلاثة أعوام.

وأشار المعتبي إلى أن عدد الطلاب المسجلين حالياً 181 طفلاً فيما تبلغ عدد الوحدات التأهيلية 22 وحدة والكادر التأهيلي والإداري 28 وعدد المتطوعين حتى أكتوبر من العام الحالي 346 متطوعاً، فيما تم تنفيذ 12 مبادرة موجهة للأطفال والموظفين والمجتمع وبلغ عدد الشباب والفتيات المستفيدين من مبادرة جديرون 31 شاب وفتاة، وأضاف المعتبي أن عدد الجلسات بلغت هذا العام 11059 جلسة.

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