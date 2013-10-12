النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بعد تعميم محكمة أبو عريش بالمنع.. قانوني: هكذا يمكن زواج مَنْ دون 18 عامًا

قال: يتوافق مع ما ورد بنظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية ويحدّ من زواج القصّر

أكد القانوني عبدالرحمن سلطان، أن التوجيه بعدم إجراء عقود النكاح لمن تقلّ أعمارهم عن الثامنة عشرة، سواء كان الزوج ذكراً أو أنثى، إلا بعد الحصول على إذن المحكمة؛ فيه حماية للأطفال، ويتوافق مع ما ورد في نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية، مبينًا ذلك على خلفية تعميم محكمة "أبو عريش" بمنطقة جازان التي وجهت مأذوني الأنكحة بعدم عقد قران من هم أقل من ١٨ عامًا إلا بموافقة المحكمة.

وقال "سلطان": "يجب على وزارة العدل أن تعمم ذلك على جميع محاكم ودوائر الأحوال الشخصية المختصة بتوثيق عقود النكاح، وتشدد فيه على مأذوني الأنكحة بعدم إجراء تلك العقود ومحاسبة من يخالف ذلك".

وأضاف: "اتخاذ مثل هذا الإجراء سيحد من زواج القصر، والذين هم في الغالب غير مدركين لعظم أمر الزواج ومسؤولياته من حقوق وواجبات، كما أنه سيحدّ من زواج من تكون مجبورة على زوج أكبر منها أو غير مقبول لها، ومفروض عليها كصغيرة سن، وليس لها قول أو رأي فيه من قبل وليها".

وتابع: "ويكون دور المحكمة عند طلب الإذن بإجراء هذا الزواج، التحقق من ألا يقع ضرر على الزوج أو الزوجة نتيجة هذا الزواج، ولها أن تتخذ الوسائل التي تراها مناسبة لكي تتحقق من ذلك، فإذا ثبت لها أن هذا الزواج سوف يلحق ضرراً بالزوجين أو بأحدهما فلها منع إجرائه، وإن تبين لها عدم الضرر جاز إجراؤه".

واختتم حديثه بالقول: "يكون طلب الإذن بإجراء هذا الزواج بتقدم ولي أحد الزوجين للمحكمة؛ للحصول على إذنها في إجرائه، وبعد أن تتحقق المحكمة من عدم وقوع ضرر على الزوج أو الزوجة لمن قلّ عمره عن الثامنة عشر عاماً، يمنح طالب الإذن، الإذن رسميّاً بإجراء عقد الزواج".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بعد تعميم محكمة أبو عريش بالمنع.. قانوني: هكذا يمكن زواج مَنْ دون 18 عامًا
سبق

أكد القانوني عبدالرحمن سلطان، أن التوجيه بعدم إجراء عقود النكاح لمن تقلّ أعمارهم عن الثامنة عشرة، سواء كان الزوج ذكراً أو أنثى، إلا بعد الحصول على إذن المحكمة؛ فيه حماية للأطفال، ويتوافق مع ما ورد في نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية، مبينًا ذلك على خلفية تعميم محكمة "أبو عريش" بمنطقة جازان التي وجهت مأذوني الأنكحة بعدم عقد قران من هم أقل من ١٨ عامًا إلا بموافقة المحكمة.

وقال "سلطان": "يجب على وزارة العدل أن تعمم ذلك على جميع محاكم ودوائر الأحوال الشخصية المختصة بتوثيق عقود النكاح، وتشدد فيه على مأذوني الأنكحة بعدم إجراء تلك العقود ومحاسبة من يخالف ذلك".

وأضاف: "اتخاذ مثل هذا الإجراء سيحد من زواج القصر، والذين هم في الغالب غير مدركين لعظم أمر الزواج ومسؤولياته من حقوق وواجبات، كما أنه سيحدّ من زواج من تكون مجبورة على زوج أكبر منها أو غير مقبول لها، ومفروض عليها كصغيرة سن، وليس لها قول أو رأي فيه من قبل وليها".

وتابع: "ويكون دور المحكمة عند طلب الإذن بإجراء هذا الزواج، التحقق من ألا يقع ضرر على الزوج أو الزوجة نتيجة هذا الزواج، ولها أن تتخذ الوسائل التي تراها مناسبة لكي تتحقق من ذلك، فإذا ثبت لها أن هذا الزواج سوف يلحق ضرراً بالزوجين أو بأحدهما فلها منع إجرائه، وإن تبين لها عدم الضرر جاز إجراؤه".

واختتم حديثه بالقول: "يكون طلب الإذن بإجراء هذا الزواج بتقدم ولي أحد الزوجين للمحكمة؛ للحصول على إذنها في إجرائه، وبعد أن تتحقق المحكمة من عدم وقوع ضرر على الزوج أو الزوجة لمن قلّ عمره عن الثامنة عشر عاماً، يمنح طالب الإذن، الإذن رسميّاً بإجراء عقد الزواج".

11 أكتوبر 2019 - 12 صفر 1441
08:40 PM

بعد تعميم محكمة أبو عريش بالمنع.. قانوني: هكذا يمكن زواج مَنْ دون 18 عامًا

قال: يتوافق مع ما ورد بنظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية ويحدّ من زواج القصّر

A A A
محمد المواسي - جازان
10
15,957

أكد القانوني عبدالرحمن سلطان، أن التوجيه بعدم إجراء عقود النكاح لمن تقلّ أعمارهم عن الثامنة عشرة، سواء كان الزوج ذكراً أو أنثى، إلا بعد الحصول على إذن المحكمة؛ فيه حماية للأطفال، ويتوافق مع ما ورد في نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية، مبينًا ذلك على خلفية تعميم محكمة "أبو عريش" بمنطقة جازان التي وجهت مأذوني الأنكحة بعدم عقد قران من هم أقل من ١٨ عامًا إلا بموافقة المحكمة.

وقال "سلطان": "يجب على وزارة العدل أن تعمم ذلك على جميع محاكم ودوائر الأحوال الشخصية المختصة بتوثيق عقود النكاح، وتشدد فيه على مأذوني الأنكحة بعدم إجراء تلك العقود ومحاسبة من يخالف ذلك".

وأضاف: "اتخاذ مثل هذا الإجراء سيحد من زواج القصر، والذين هم في الغالب غير مدركين لعظم أمر الزواج ومسؤولياته من حقوق وواجبات، كما أنه سيحدّ من زواج من تكون مجبورة على زوج أكبر منها أو غير مقبول لها، ومفروض عليها كصغيرة سن، وليس لها قول أو رأي فيه من قبل وليها".

وتابع: "ويكون دور المحكمة عند طلب الإذن بإجراء هذا الزواج، التحقق من ألا يقع ضرر على الزوج أو الزوجة نتيجة هذا الزواج، ولها أن تتخذ الوسائل التي تراها مناسبة لكي تتحقق من ذلك، فإذا ثبت لها أن هذا الزواج سوف يلحق ضرراً بالزوجين أو بأحدهما فلها منع إجرائه، وإن تبين لها عدم الضرر جاز إجراؤه".

واختتم حديثه بالقول: "يكون طلب الإذن بإجراء هذا الزواج بتقدم ولي أحد الزوجين للمحكمة؛ للحصول على إذنها في إجرائه، وبعد أن تتحقق المحكمة من عدم وقوع ضرر على الزوج أو الزوجة لمن قلّ عمره عن الثامنة عشر عاماً، يمنح طالب الإذن، الإذن رسميّاً بإجراء عقد الزواج".

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,936
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,685
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,804
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,479

كاريكاتير

تحول قناة الجزيرة إلى قناة العالم الإيرانية في عداءها للعرب

المقالات

الفِكر في ملف الإسكان

الفِكر في ملف الإسكان

يحيى فقيهي
"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

محمد الصيـعري
ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

بدر الغامدي
متطلبات الاستقلالية في الجامعات السعودية

متطلبات الاستقلالية في الجامعات السعودية

محمد المنيع
سكر العصائر.. والأبواب المشرعة للصحة!!

سكر العصائر.. والأبواب المشرعة للصحة!!

عبدالرحمن القحطاني
لائحة الذوق العام والملابس الخادشة..!

لائحة الذوق العام والملابس الخادشة..!

عبدالغني الشيخ
المعلم ويوم الشكر والوفاء

المعلم ويوم الشكر والوفاء

خالد الشبانة
إيجابيات حريق قطار الحرمين

إيجابيات حريق قطار الحرمين

ماجد البريكان
التطوير القيادي مهنة من لا مهنة له

التطوير القيادي مهنة من لا مهنة له

يحيى فقيهي
تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

محمد المنيع

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة