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تعزيزًا للصادرات.. "موانئ" تطلق خدمة شحن ملاحية جديدة مع جيبوتي

تشمل أكثر من 100 حاوية قياسية أسبوعيًّا لربط وتسهيل التجارة بين البلدين

أعلنت الهيئة العامة للموانئ "موانئ"، إضافة خدمة شحن ملاحية جديدة بين المملكة العربية السعودية ودولة جيبوتي عبر شركة "ترانسمار"، الشركة الرائدة في مجال شحن الحاويات؛ في خطوة مهمة تهدف إلى تعزيز صادرات المملكة من البتروكيماويات في المنطقة، وزيادة عمليات المسافنة وشحن البضائع ونقلها ضمن الموانئ السعودية.

ويأتي إطلاق خدمة الشحن الجديدة بين ميناءيْ جدة الإسلامي وجيبوتي، والتي تشمل أكثر من 100 حاوية قياسية أسبوعيًّا؛ في سبيل دعم المصدّرين، وربط وتسهيل التجارة، وخدمة كبرى الشركات والاستثمارات في المنطقة؛ فضلًا عن تعزيز التعاون المشترك والتجارة البينية بين البلدين.

كما يأتي ضمن خطط "موانئ" لإحداث نقلة نوعية في صناعة النقل البحري والخدمات اللوجستية، وتعزيز قوة ربط موانئ السعودية مع موانئ دول العالم، بما يسهم في ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي رائد.

وتُعد هذه الخطوة استكمالًا واستمرارًا للمبادرات والشراكات الاستراتيجية التي أطلقتها "موانئ" مع كبرى شركات الخطوط الملاحية العالمية، ومواصلةً لخدمات الشحن الملاحية التي عملت على إضافتها خلال الفترة الماضية؛ بهدف زيادة كميات المسافنة في الموانئ السعودية، وتعزيز التبادل التجاري بين المملكة والعالم؛ وذلك ضمن مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وفق رؤية المملكة 2030.. كما يدعم إطلاق هذه الخدمة الجديدة مع جيبوتي، خططُ توسع المملكة في ربط موانئها بموانئ ودول شرق إفريقيا وتعزيز التبادل التجاري معها.

وستكون خدمة الشحن الجديدة خطوة مهمة في جعل ميناء جدة الإسلامي الأول إقليميًّا وضمن أفضل 10 موانئ عالميًّا؛ حيث يجري العمل بشكل حثيث على توسعة ميناء جدة الإسلامي وتحسين عملياته التشغيلية وزيادة طاقته الاستيعابية، ومن ذلك برامج التطوير وعقود الإسناد التجاري التي أبرمتها "موانئ" لرفع كفاءة تشغيل محطات الحاويات بميناء جدة الإسلامي، بعقود تمتد لـ30 عامًا، وبقيمة استثمارات تناهز 9 مليارات ريال، وزيادة الطاقة الاستيعابية لمحطات الحاويات بأكثر من 70% لتصل إلى أكثر من 13 مليون حاوية.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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تعزيزًا للصادرات.. "موانئ" تطلق خدمة شحن ملاحية جديدة مع جيبوتي
سبق

أعلنت الهيئة العامة للموانئ "موانئ"، إضافة خدمة شحن ملاحية جديدة بين المملكة العربية السعودية ودولة جيبوتي عبر شركة "ترانسمار"، الشركة الرائدة في مجال شحن الحاويات؛ في خطوة مهمة تهدف إلى تعزيز صادرات المملكة من البتروكيماويات في المنطقة، وزيادة عمليات المسافنة وشحن البضائع ونقلها ضمن الموانئ السعودية.

ويأتي إطلاق خدمة الشحن الجديدة بين ميناءيْ جدة الإسلامي وجيبوتي، والتي تشمل أكثر من 100 حاوية قياسية أسبوعيًّا؛ في سبيل دعم المصدّرين، وربط وتسهيل التجارة، وخدمة كبرى الشركات والاستثمارات في المنطقة؛ فضلًا عن تعزيز التعاون المشترك والتجارة البينية بين البلدين.

كما يأتي ضمن خطط "موانئ" لإحداث نقلة نوعية في صناعة النقل البحري والخدمات اللوجستية، وتعزيز قوة ربط موانئ السعودية مع موانئ دول العالم، بما يسهم في ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي رائد.

وتُعد هذه الخطوة استكمالًا واستمرارًا للمبادرات والشراكات الاستراتيجية التي أطلقتها "موانئ" مع كبرى شركات الخطوط الملاحية العالمية، ومواصلةً لخدمات الشحن الملاحية التي عملت على إضافتها خلال الفترة الماضية؛ بهدف زيادة كميات المسافنة في الموانئ السعودية، وتعزيز التبادل التجاري بين المملكة والعالم؛ وذلك ضمن مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وفق رؤية المملكة 2030.. كما يدعم إطلاق هذه الخدمة الجديدة مع جيبوتي، خططُ توسع المملكة في ربط موانئها بموانئ ودول شرق إفريقيا وتعزيز التبادل التجاري معها.

وستكون خدمة الشحن الجديدة خطوة مهمة في جعل ميناء جدة الإسلامي الأول إقليميًّا وضمن أفضل 10 موانئ عالميًّا؛ حيث يجري العمل بشكل حثيث على توسعة ميناء جدة الإسلامي وتحسين عملياته التشغيلية وزيادة طاقته الاستيعابية، ومن ذلك برامج التطوير وعقود الإسناد التجاري التي أبرمتها "موانئ" لرفع كفاءة تشغيل محطات الحاويات بميناء جدة الإسلامي، بعقود تمتد لـ30 عامًا، وبقيمة استثمارات تناهز 9 مليارات ريال، وزيادة الطاقة الاستيعابية لمحطات الحاويات بأكثر من 70% لتصل إلى أكثر من 13 مليون حاوية.

22 ديسمبر 2021 - 18 جمادى الأول 1443
11:37 AM

تعزيزًا للصادرات.. "موانئ" تطلق خدمة شحن ملاحية جديدة مع جيبوتي

تشمل أكثر من 100 حاوية قياسية أسبوعيًّا لربط وتسهيل التجارة بين البلدين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت الهيئة العامة للموانئ "موانئ"، إضافة خدمة شحن ملاحية جديدة بين المملكة العربية السعودية ودولة جيبوتي عبر شركة "ترانسمار"، الشركة الرائدة في مجال شحن الحاويات؛ في خطوة مهمة تهدف إلى تعزيز صادرات المملكة من البتروكيماويات في المنطقة، وزيادة عمليات المسافنة وشحن البضائع ونقلها ضمن الموانئ السعودية.

ويأتي إطلاق خدمة الشحن الجديدة بين ميناءيْ جدة الإسلامي وجيبوتي، والتي تشمل أكثر من 100 حاوية قياسية أسبوعيًّا؛ في سبيل دعم المصدّرين، وربط وتسهيل التجارة، وخدمة كبرى الشركات والاستثمارات في المنطقة؛ فضلًا عن تعزيز التعاون المشترك والتجارة البينية بين البلدين.

كما يأتي ضمن خطط "موانئ" لإحداث نقلة نوعية في صناعة النقل البحري والخدمات اللوجستية، وتعزيز قوة ربط موانئ السعودية مع موانئ دول العالم، بما يسهم في ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي رائد.

وتُعد هذه الخطوة استكمالًا واستمرارًا للمبادرات والشراكات الاستراتيجية التي أطلقتها "موانئ" مع كبرى شركات الخطوط الملاحية العالمية، ومواصلةً لخدمات الشحن الملاحية التي عملت على إضافتها خلال الفترة الماضية؛ بهدف زيادة كميات المسافنة في الموانئ السعودية، وتعزيز التبادل التجاري بين المملكة والعالم؛ وذلك ضمن مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وفق رؤية المملكة 2030.. كما يدعم إطلاق هذه الخدمة الجديدة مع جيبوتي، خططُ توسع المملكة في ربط موانئها بموانئ ودول شرق إفريقيا وتعزيز التبادل التجاري معها.

وستكون خدمة الشحن الجديدة خطوة مهمة في جعل ميناء جدة الإسلامي الأول إقليميًّا وضمن أفضل 10 موانئ عالميًّا؛ حيث يجري العمل بشكل حثيث على توسعة ميناء جدة الإسلامي وتحسين عملياته التشغيلية وزيادة طاقته الاستيعابية، ومن ذلك برامج التطوير وعقود الإسناد التجاري التي أبرمتها "موانئ" لرفع كفاءة تشغيل محطات الحاويات بميناء جدة الإسلامي، بعقود تمتد لـ30 عامًا، وبقيمة استثمارات تناهز 9 مليارات ريال، وزيادة الطاقة الاستيعابية لمحطات الحاويات بأكثر من 70% لتصل إلى أكثر من 13 مليون حاوية.

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