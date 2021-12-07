وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي والشيخ محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان؛ ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي في مقدمة مستقبليه.
بالصور.. ولي العهد يصل العاصمة الإماراتية وولي عهد أبوظبي في مقدمة مستقبليه
وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي والشيخ محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان؛ ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي في مقدمة مستقبليه.
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بالصور.. ولي العهد يصل العاصمة الإماراتية وولي عهد أبوظبي في مقدمة مستقبليهصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-12-07
07 ديسمبر 2021 - 3 جمادى الأول 1443
06:07 PM
اخر تعديل
07 ديسمبر 2021 - 3 جمادى الأول 1443
11:38 PM
بالصور.. ولي العهد يصل العاصمة الإماراتية وولي عهد أبوظبي في مقدمة مستقبليه
وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي والشيخ محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان؛ ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي في مقدمة مستقبليه.
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