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بالصور.. ولي العهد يصل العاصمة الإماراتية وولي عهد أبوظبي في مقدمة مستقبليه

وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي والشيخ محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان؛ ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي في مقدمة مستقبليه.

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بالصور.. ولي العهد يصل العاصمة الإماراتية وولي عهد أبوظبي في مقدمة مستقبليه
سبق

وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي والشيخ محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان؛ ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي في مقدمة مستقبليه.

07 ديسمبر 2021 - 3 جمادى الأول 1443
06:07 PM
اخر تعديل
07 ديسمبر 2021 - 3 جمادى الأول 1443
11:38 PM

بالصور.. ولي العهد يصل العاصمة الإماراتية وولي عهد أبوظبي في مقدمة مستقبليه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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14,485

وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي والشيخ محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان؛ ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي في مقدمة مستقبليه.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,305
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,593
38 مليار ..

38 مليار ..

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14,348
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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