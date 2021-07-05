ماذا قال "الشغدلي" عن مقومات السياحة بـ"ينبع" التي تجعلها من أفضل محافظات السعودية؟

عدَّد مناقبها ومميزاتها مؤكدًا لـ"سبق" أن كل ما يبحث عنه السائح يجده فيها

عدَّد رئيس غرفة ينبع أحمد الشغدلي مناقب ينبع، وما تمتاز به من مقومات للسياحة، تجعلها من أفضل محافظات السعودية سياحيًّا، ومقصدًا مناسبًا للسائحين.

وقال رئيس غرفة ينبع أحمد الشغدلي في تصريح إلى "سبق": كل ما يبحث عنه السائح يجده عندنا في ينبع، فإن أراد الرياضات البحرية فبحرها أفضل مكان، وإن أراد الغوص في عاصمتها فالسفينة اليونانية ايونا الغارقة بشرم ينبع شاهدٌ على ذلك. أما جزيرة النورس فقطعة خضراء بوسط البحر، يوجد فيها المقاهي والاستراحات وألعاب الأطفال، وكل ما يحتاج إليه الزائر. والواجهة البحرية بطول 13 كم مكان رائع للتنزه وإقامة الفعاليات والمناسبات؛ لذا تم إقامة مدرج ومسرح مع شاشات عملاقة لعرض المناسبات والفعاليات الوطنية. وبسبب مستوى التشجير، وتحويل ينبع الصناعية لمدينة خضراء، حصلت على جوائز عالمية شهادة على ذلك.

وأضاف: أما المنطقة التاريخية في ينبع البحر فتستحق السفر لها وزيارتها؛ فهي تحفة فنية من الزمن الماضي، تُبهر السائح والزائر بجمالها، وتطربهما بالفلكلور الينبعاوي الذي يشعرك بجمال روح أهل ينبع وكرمهم؛ فهم يفرحون بالزائر، ويتسابقون على تكريمه.

وتابع في حديثه: إذا ذهبنا لكورنيش ينبع حيث الرمال الذهبية، وجمال البحر، فسترتاح النفس، ويذهب العناء والتعب.. وكل هذا تحت أنظار جبال رضوى الشامخة المطلة على عيون ينبع النخل والمياه الجارية من هذه العيون. ونخيل البرني يقدم للضيوف تمره مرحبًا وفرحًا بهم. هذا ما دفع الغرفة التجارية بتشكيل لجنة سياحية مميزة برئاسة عضو مجلس إدارة قادر على وضع ينبع على الخارطة السياحية -إن شاء الله- للمساهمة بتحقيق رؤية ولي العهد -حفظه الله-.