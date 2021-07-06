النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الحياة الفطرية" عن البيان المتداول حول الأنواع الممنوع صيدها: لم نصدره

المركز: ما طُرِح خلال الورشة يهدف إلى المناقشة واستطلاع آراء المشاركين

أصدر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بياناً بخصوص ما يتم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن صدور بيان حول الأنواع التي تم منع صيدها، خلال ورشة العمل الثالثة لمناقشة ضوابط الصيد البري المستدام في المملكة، مع ممثلين عن الجهات المعنية والصيادين والمهتمين.

وقال المركز في بيانه: لم يصدر بيان حول الأنواع الممنوع صيدها والوسائل المستخدمة والرخص، وما طرح خلال الورشة يهدف إلى المناقشة واستطلاع آراء المشاركين والجمهور للخروج بأفضل الحلول المناسبة لجميع الأطراف، بما يحقق استمرار تراث الصيد واستدامة الأنواع المحددة وسلامة النظم البيئية.

وأضاف: سيتم إصدار بيان نهائي لتنظيم الصيد البري المستدام في المملكة حال الانتهاء من صياغة جميع الآراء والمقترحات.

المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الحياة الفطرية" عن البيان المتداول حول الأنواع الممنوع صيدها: لم نصدره
سبق

أصدر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بياناً بخصوص ما يتم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن صدور بيان حول الأنواع التي تم منع صيدها، خلال ورشة العمل الثالثة لمناقشة ضوابط الصيد البري المستدام في المملكة، مع ممثلين عن الجهات المعنية والصيادين والمهتمين.

وقال المركز في بيانه: لم يصدر بيان حول الأنواع الممنوع صيدها والوسائل المستخدمة والرخص، وما طرح خلال الورشة يهدف إلى المناقشة واستطلاع آراء المشاركين والجمهور للخروج بأفضل الحلول المناسبة لجميع الأطراف، بما يحقق استمرار تراث الصيد واستدامة الأنواع المحددة وسلامة النظم البيئية.

وأضاف: سيتم إصدار بيان نهائي لتنظيم الصيد البري المستدام في المملكة حال الانتهاء من صياغة جميع الآراء والمقترحات.

06 يوليو 2021 - 26 ذو القعدة 1442
03:54 PM
اخر تعديل
07 يوليو 2021 - 27 ذو القعدة 1442
01:01 PM

"الحياة الفطرية" عن البيان المتداول حول الأنواع الممنوع صيدها: لم نصدره

المركز: ما طُرِح خلال الورشة يهدف إلى المناقشة واستطلاع آراء المشاركين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,918

أصدر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بياناً بخصوص ما يتم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن صدور بيان حول الأنواع التي تم منع صيدها، خلال ورشة العمل الثالثة لمناقشة ضوابط الصيد البري المستدام في المملكة، مع ممثلين عن الجهات المعنية والصيادين والمهتمين.

وقال المركز في بيانه: لم يصدر بيان حول الأنواع الممنوع صيدها والوسائل المستخدمة والرخص، وما طرح خلال الورشة يهدف إلى المناقشة واستطلاع آراء المشاركين والجمهور للخروج بأفضل الحلول المناسبة لجميع الأطراف، بما يحقق استمرار تراث الصيد واستدامة الأنواع المحددة وسلامة النظم البيئية.

وأضاف: سيتم إصدار بيان نهائي لتنظيم الصيد البري المستدام في المملكة حال الانتهاء من صياغة جميع الآراء والمقترحات.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,572
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,979
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,342
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,699

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

متعة أم إنجاز؟!

متعة أم إنجاز؟!

مها الجبر
"الصحوة" والأفكار المسمومة

"الصحوة" والأفكار المسمومة

ماجد البريكان
ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

بندر مغرم الشهري
سموم على قارعة الطريق!!

سموم على قارعة الطريق!!

محمد عمير الغامدي
عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

محمد الصيعري
حراك متواصل لتطوير مخرجات التعليم

حراك متواصل لتطوير مخرجات التعليم

علي آل شرمة
حُسن التصرف مغلاق الأزمات

حُسن التصرف مغلاق الأزمات

مها الجبر
العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

غسان محمد عسيلان
رحيل الزهر

رحيل الزهر

عائشة عباس نتو
أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

عبدالعزيز الفريان
"الحلــــم".. الحـــرام!!

"الحلــــم".. الحـــرام!!

خالد الحقباني
رسوم التذاكر.. مرض آخر..!

رسوم التذاكر.. مرض آخر..!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة