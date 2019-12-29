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"المسند" يطمئن الجميع: استقرار جوي .. لا برودة قارسة أو أمطار خلال 5 أيام

درجات الحرارة معتدلة

طمأن أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات) د. عبدالله المسند؛ الجميع، بخصوص الأجواء المناخية في المملكة، وتوقّع استقراراً جوياً عاماً، وقال "لا يلوح في الأفق أيُّ حالةٍ مطرية (معتبرة) خلال الأيام الخمسة المقبلة".

أما عن درجات الحرارة، فقال المسند، "درجات الحرارة معتدلة، ولا يلوح في الأفق أيُّ موجةٍ باردة قارسة أو دافئة خلال الأيام الخمسة المقبلة".

حالة الطقس استقرار جوي الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المسند" يطمئن الجميع: استقرار جوي .. لا برودة قارسة أو أمطار خلال 5 أيام
سبق

طمأن أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات) د. عبدالله المسند؛ الجميع، بخصوص الأجواء المناخية في المملكة، وتوقّع استقراراً جوياً عاماً، وقال "لا يلوح في الأفق أيُّ حالةٍ مطرية (معتبرة) خلال الأيام الخمسة المقبلة".

أما عن درجات الحرارة، فقال المسند، "درجات الحرارة معتدلة، ولا يلوح في الأفق أيُّ موجةٍ باردة قارسة أو دافئة خلال الأيام الخمسة المقبلة".

29 ديسمبر 2019 - 3 جمادى الأول 1441
08:24 AM

"المسند" يطمئن الجميع: استقرار جوي .. لا برودة قارسة أو أمطار خلال 5 أيام

درجات الحرارة معتدلة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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طمأن أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات) د. عبدالله المسند؛ الجميع، بخصوص الأجواء المناخية في المملكة، وتوقّع استقراراً جوياً عاماً، وقال "لا يلوح في الأفق أيُّ حالةٍ مطرية (معتبرة) خلال الأيام الخمسة المقبلة".

أما عن درجات الحرارة، فقال المسند، "درجات الحرارة معتدلة، ولا يلوح في الأفق أيُّ موجةٍ باردة قارسة أو دافئة خلال الأيام الخمسة المقبلة".

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