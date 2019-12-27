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"هيئة الترفيه": لم نرخّص لفعالية الاحتفال برأس السنة في "ملهم" بحريملاء

تم منعها والرفع للإمارة

أكدت الهيئة العامة للترفيه، أنها لم ترخّص لفعالية الاحتفال برأس السنة الميلادية في مركز ملهم بمحافظة حريملاء بمنطقة الرياض، والتي تم تداول إعلانها في منصات التواصل الاجتماعي.

وقالت: تم منع المنظم والرفع لإمارة منطقة الرياض لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

الهيئة العامة للترفيه الرياض ملهم حريملاء رأس السنة الميلادية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"هيئة الترفيه": لم نرخّص لفعالية الاحتفال برأس السنة في "ملهم" بحريملاء
سبق

أكدت الهيئة العامة للترفيه، أنها لم ترخّص لفعالية الاحتفال برأس السنة الميلادية في مركز ملهم بمحافظة حريملاء بمنطقة الرياض، والتي تم تداول إعلانها في منصات التواصل الاجتماعي.

وقالت: تم منع المنظم والرفع لإمارة منطقة الرياض لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

27 ديسمبر 2019 - 1 جمادى الأول 1441
05:38 PM
اخر تعديل
27 ديسمبر 2019 - 1 جمادى الأول 1441
08:22 PM

"هيئة الترفيه": لم نرخّص لفعالية الاحتفال برأس السنة في "ملهم" بحريملاء

تم منعها والرفع للإمارة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
25
8,756

أكدت الهيئة العامة للترفيه، أنها لم ترخّص لفعالية الاحتفال برأس السنة الميلادية في مركز ملهم بمحافظة حريملاء بمنطقة الرياض، والتي تم تداول إعلانها في منصات التواصل الاجتماعي.

وقالت: تم منع المنظم والرفع لإمارة منطقة الرياض لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

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