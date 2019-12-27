أكدت الهيئة العامة للترفيه، أنها لم ترخّص لفعالية الاحتفال برأس السنة الميلادية في مركز ملهم بمحافظة حريملاء بمنطقة الرياض، والتي تم تداول إعلانها في منصات التواصل الاجتماعي.

"هيئة الترفيه": لم نرخّص لفعالية الاحتفال برأس السنة في "ملهم" بحريملاء عبدالله البرقاوي سبق 2019-12-27 أكدت الهيئة العامة للترفيه، أنها لم ترخّص لفعالية الاحتفال برأس السنة الميلادية في مركز ملهم بمحافظة حريملاء بمنطقة الرياض، والتي تم تداول إعلانها في منصات التواصل الاجتماعي. وقالت: تم منع المنظم والرفع لإمارة منطقة الرياض لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

27 ديسمبر 2019 - 1 جمادى الأول 1441 05:38 PM

اخر تعديل 27 ديسمبر 2019 - 1 جمادى الأول 1441 08:22 PM

"هيئة الترفيه": لم نرخّص لفعالية الاحتفال برأس السنة في "ملهم" بحريملاء تم منعها والرفع للإمارة





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أكدت الهيئة العامة للترفيه، أنها لم ترخّص لفعالية الاحتفال برأس السنة الميلادية في مركز ملهم بمحافظة حريملاء بمنطقة الرياض، والتي تم تداول إعلانها في منصات التواصل الاجتماعي.

وقالت: تم منع المنظم والرفع لإمارة منطقة الرياض لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.