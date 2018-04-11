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"الغذاء والدواء" تطلق الحملة التوعوية "خليك بالبيت خليك صحي"

نصائح غذائية تسهم في توازن السعرات الحرارية

أطلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء أمس، حملة توعوية للمحافظة على الصحة خلال بقاء المواطنين والمقيمين في منازلهم بعنوان #خليك_بالبيت_ خليك_صحي، امتثالاً للتعليمات الصادرة بمنع التجول للحد من تفشي فيروس كورونا كوفيد 19.

وتقدّم الحملة نصائح غذائية تسهم في توازن المتناول من السعرات الحرارية وتقليلها، إضافة إلى إرشادات لتقليل السكر والملح في الغذاء والبدائل المتاحة.

كما تتناول الهيئة من خلال منصاتها طرق ضمان سلامة العصائر المحضّرة منزليًا، والاحتياطات اللازمة لسلامة الفواكه والخضروات الطازجة، وطرق الشواء الآمن، والحفاظ على نظافة وسلامة الأواني والمايكروويف.

وتشرح "الغذاء والدواء" المحتويات التي من المهم توفرها في الصيدلية المنزلية، وإرشادات لتجنب انتشار آفات الصحة العامة، مثل الحشرات والقوارض في المنزل.

الهيئة العامة للغذاء والدواء منع التجول فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الغذاء والدواء" تطلق الحملة التوعوية "خليك بالبيت خليك صحي"
سبق

أطلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء أمس، حملة توعوية للمحافظة على الصحة خلال بقاء المواطنين والمقيمين في منازلهم بعنوان #خليك_بالبيت_ خليك_صحي، امتثالاً للتعليمات الصادرة بمنع التجول للحد من تفشي فيروس كورونا كوفيد 19.

وتقدّم الحملة نصائح غذائية تسهم في توازن المتناول من السعرات الحرارية وتقليلها، إضافة إلى إرشادات لتقليل السكر والملح في الغذاء والبدائل المتاحة.

كما تتناول الهيئة من خلال منصاتها طرق ضمان سلامة العصائر المحضّرة منزليًا، والاحتياطات اللازمة لسلامة الفواكه والخضروات الطازجة، وطرق الشواء الآمن، والحفاظ على نظافة وسلامة الأواني والمايكروويف.

وتشرح "الغذاء والدواء" المحتويات التي من المهم توفرها في الصيدلية المنزلية، وإرشادات لتجنب انتشار آفات الصحة العامة، مثل الحشرات والقوارض في المنزل.

11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441
07:47 PM
اخر تعديل
11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441
08:12 PM

"الغذاء والدواء" تطلق الحملة التوعوية "خليك بالبيت خليك صحي"

نصائح غذائية تسهم في توازن السعرات الحرارية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أطلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء أمس، حملة توعوية للمحافظة على الصحة خلال بقاء المواطنين والمقيمين في منازلهم بعنوان #خليك_بالبيت_ خليك_صحي، امتثالاً للتعليمات الصادرة بمنع التجول للحد من تفشي فيروس كورونا كوفيد 19.

وتقدّم الحملة نصائح غذائية تسهم في توازن المتناول من السعرات الحرارية وتقليلها، إضافة إلى إرشادات لتقليل السكر والملح في الغذاء والبدائل المتاحة.

كما تتناول الهيئة من خلال منصاتها طرق ضمان سلامة العصائر المحضّرة منزليًا، والاحتياطات اللازمة لسلامة الفواكه والخضروات الطازجة، وطرق الشواء الآمن، والحفاظ على نظافة وسلامة الأواني والمايكروويف.

وتشرح "الغذاء والدواء" المحتويات التي من المهم توفرها في الصيدلية المنزلية، وإرشادات لتجنب انتشار آفات الصحة العامة، مثل الحشرات والقوارض في المنزل.

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