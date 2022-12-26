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أمانة جازان تكثّف جهودها لمعالجة التشوّه البصري في صامطة

رفعت 1350 متراً مكعباً من مخلفات البناء والهدم خلال أسبوع

كثّفت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية محافظة صامطة أعمالها الميدانية لمعالجة التشوّه البصري، للمحافظة على المكتسبات العامة، وتحسين المشهد الحضري الجمالي، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة، ومعالجة التشوّه البصري بالمحافظة والقرى التابعة لها.

ورفعت البلدية خلال الأسبوع الماضي 1350 متراً مكعباً من مخلفات البناء والهدم، ومعالجة 30 حاوية نفايات، وإزالة سبع سيارات متهالكة، إضافة إلى معالجة 450 متراً مربعاً من حفر الشوارع والتشققات، وإصلاح 230 متراً مربعاً من الإنترلوك وبلاطات الأرصفة المتهالكة، وصيانة 4 أعمدة إنارة.

وذكرت البلدية أنها ستواصل أعمالها لمعالجة التشوّهات البصرية عبر أساسيات الإصلاح المتعلقة بإصلاح حفر الشوارع، والنظافة العامة، وأعمدة الإنارة والأرصفة المتهالكة وحواجز الحفريات، إضافة إلى مباشرة البلاغات عبر منصة بلدي.

وأكدت أهمية تعاون الجميع في الرفع بالملاحظات عبر تطبيق منصة بلدي لتتم مباشرتها ومعالجتها.

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أمانة جازان تكثّف جهودها لمعالجة التشوّه البصري في صامطة
سبق

كثّفت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية محافظة صامطة أعمالها الميدانية لمعالجة التشوّه البصري، للمحافظة على المكتسبات العامة، وتحسين المشهد الحضري الجمالي، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة، ومعالجة التشوّه البصري بالمحافظة والقرى التابعة لها.

ورفعت البلدية خلال الأسبوع الماضي 1350 متراً مكعباً من مخلفات البناء والهدم، ومعالجة 30 حاوية نفايات، وإزالة سبع سيارات متهالكة، إضافة إلى معالجة 450 متراً مربعاً من حفر الشوارع والتشققات، وإصلاح 230 متراً مربعاً من الإنترلوك وبلاطات الأرصفة المتهالكة، وصيانة 4 أعمدة إنارة.

وذكرت البلدية أنها ستواصل أعمالها لمعالجة التشوّهات البصرية عبر أساسيات الإصلاح المتعلقة بإصلاح حفر الشوارع، والنظافة العامة، وأعمدة الإنارة والأرصفة المتهالكة وحواجز الحفريات، إضافة إلى مباشرة البلاغات عبر منصة بلدي.

وأكدت أهمية تعاون الجميع في الرفع بالملاحظات عبر تطبيق منصة بلدي لتتم مباشرتها ومعالجتها.

25 ديسمبر 2021 - 21 جمادى الأول 1443
12:40 PM

أمانة جازان تكثّف جهودها لمعالجة التشوّه البصري في صامطة

رفعت 1350 متراً مكعباً من مخلفات البناء والهدم خلال أسبوع

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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كثّفت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية محافظة صامطة أعمالها الميدانية لمعالجة التشوّه البصري، للمحافظة على المكتسبات العامة، وتحسين المشهد الحضري الجمالي، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة، ومعالجة التشوّه البصري بالمحافظة والقرى التابعة لها.

ورفعت البلدية خلال الأسبوع الماضي 1350 متراً مكعباً من مخلفات البناء والهدم، ومعالجة 30 حاوية نفايات، وإزالة سبع سيارات متهالكة، إضافة إلى معالجة 450 متراً مربعاً من حفر الشوارع والتشققات، وإصلاح 230 متراً مربعاً من الإنترلوك وبلاطات الأرصفة المتهالكة، وصيانة 4 أعمدة إنارة.

وذكرت البلدية أنها ستواصل أعمالها لمعالجة التشوّهات البصرية عبر أساسيات الإصلاح المتعلقة بإصلاح حفر الشوارع، والنظافة العامة، وأعمدة الإنارة والأرصفة المتهالكة وحواجز الحفريات، إضافة إلى مباشرة البلاغات عبر منصة بلدي.

وأكدت أهمية تعاون الجميع في الرفع بالملاحظات عبر تطبيق منصة بلدي لتتم مباشرتها ومعالجتها.

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