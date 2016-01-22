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توقعات بتأثر أجواء المملكة بحالة عدم استقرار تُنتج أمطاراً على عدة مناطق

تشمل المناطق الشمالية والشرقية والغربية وتبدأ 26 يناير

توقع متابع الحالات المناخية حسان السحيمي، تأثر أجواء المملكة بحالة من عدم الاستقرار نتيجة مرور أخدود علوي بارد من أصل كتلة قطبية المصدر، بدايتها من ٢٦ يناير وتمتد إلى نهاية شهر يناير، وذلك بعد فترة طويلة من الاستقرار من بداية دخول فترة الشتاء حتى منتصفه.

وأشار "السحيمي" إلى أنه من المتوقع أن تؤثر الحالة على عدة مناطق من المملكة، وهطول أمطار على المناطق الشمالية ومنطقة تبوك وشمال شرق المملكة ومنطقة المدينة وأجزاء من غرب المملكة، بالإضافة لدولة الكويت، كذلك متوقع حدوث التقاء جبهي أثناء مرور الحالة بالبحر الأحمر لسواحل شمال غرب المملكة والمناطق الواقعة شرقها.

وأضاف أن التوقعات تشمل حدوث نشاط للرياح بداية من يوم الخميس تتأثر بها منطقة تبوك والبحر الأحمر والمناطق الداخلية وتؤدي لإثارة الغبار مع ارتفاع في درجات الحرارة قبل وصول الأخدود البارد، وذلك نتيجة هبوب الأزيب لعدة أيام على المملكة ونشاط منخفض في البحر الأحمر.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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توقعات بتأثر أجواء المملكة بحالة عدم استقرار تُنتج أمطاراً على عدة مناطق
سبق

توقع متابع الحالات المناخية حسان السحيمي، تأثر أجواء المملكة بحالة من عدم الاستقرار نتيجة مرور أخدود علوي بارد من أصل كتلة قطبية المصدر، بدايتها من ٢٦ يناير وتمتد إلى نهاية شهر يناير، وذلك بعد فترة طويلة من الاستقرار من بداية دخول فترة الشتاء حتى منتصفه.

وأشار "السحيمي" إلى أنه من المتوقع أن تؤثر الحالة على عدة مناطق من المملكة، وهطول أمطار على المناطق الشمالية ومنطقة تبوك وشمال شرق المملكة ومنطقة المدينة وأجزاء من غرب المملكة، بالإضافة لدولة الكويت، كذلك متوقع حدوث التقاء جبهي أثناء مرور الحالة بالبحر الأحمر لسواحل شمال غرب المملكة والمناطق الواقعة شرقها.

وأضاف أن التوقعات تشمل حدوث نشاط للرياح بداية من يوم الخميس تتأثر بها منطقة تبوك والبحر الأحمر والمناطق الداخلية وتؤدي لإثارة الغبار مع ارتفاع في درجات الحرارة قبل وصول الأخدود البارد، وذلك نتيجة هبوب الأزيب لعدة أيام على المملكة ونشاط منخفض في البحر الأحمر.

22 يناير 2019 - 16 جمادى الأول 1440
06:44 PM

توقعات بتأثر أجواء المملكة بحالة عدم استقرار تُنتج أمطاراً على عدة مناطق

تشمل المناطق الشمالية والشرقية والغربية وتبدأ 26 يناير

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
6
23,106

توقع متابع الحالات المناخية حسان السحيمي، تأثر أجواء المملكة بحالة من عدم الاستقرار نتيجة مرور أخدود علوي بارد من أصل كتلة قطبية المصدر، بدايتها من ٢٦ يناير وتمتد إلى نهاية شهر يناير، وذلك بعد فترة طويلة من الاستقرار من بداية دخول فترة الشتاء حتى منتصفه.

وأشار "السحيمي" إلى أنه من المتوقع أن تؤثر الحالة على عدة مناطق من المملكة، وهطول أمطار على المناطق الشمالية ومنطقة تبوك وشمال شرق المملكة ومنطقة المدينة وأجزاء من غرب المملكة، بالإضافة لدولة الكويت، كذلك متوقع حدوث التقاء جبهي أثناء مرور الحالة بالبحر الأحمر لسواحل شمال غرب المملكة والمناطق الواقعة شرقها.

وأضاف أن التوقعات تشمل حدوث نشاط للرياح بداية من يوم الخميس تتأثر بها منطقة تبوك والبحر الأحمر والمناطق الداخلية وتؤدي لإثارة الغبار مع ارتفاع في درجات الحرارة قبل وصول الأخدود البارد، وذلك نتيجة هبوب الأزيب لعدة أيام على المملكة ونشاط منخفض في البحر الأحمر.

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