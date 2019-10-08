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اضطرابات العراق ترفع أسعار النفط.. وبرنت 58.79 دولارًا

يترقب المستثمرون ما ستُسفر عنه المحادثات الأمريكية الصينية

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء؛ إذ زادت المخاوف بشأن الإمدادات بفعل اضطرابات لدى منتجي الخام في العراق والإكوادور، مع تنحية مخاوف الطلب جانبًا؛ بينما يترقب المستثمرون ما ستُسفر عنه محادثات التجارة الأمريكية الصينية هذا الأسبوع.

وبحلول الساعة 06:52 بتوقيت جرينتش، ارتفع خام برنت 44 سنتًا، أو 0.8%، إلى 58.79 دولارًا للبرميل؛ فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 42 سنتًا، أو 0.8%، إلى 53.17 دولارًا للبرميل.

ويغلب الحذر على تعاملات المستثمرين قبيل المحادثات الأمريكية الصينية التي من المقرر أن تُجرى في واشنطن يوم الخميس؛ على الرغم من أنه من غير المتوقع أن تتمخض عن اتفاق شامل لإنهاء حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

ووفق "رويترز" هددت احتجاجات في العراق والإكوادور، بتعطيل الإنتاج من كلا البلدين العضوين بمنظمة البلدان المصدّرة للبترول (أوبك).

وارتفع عدد القتلى بالعراق، ثاني أكبر منتج بأوبك، بعد أسبوع من الاضطرابات.

وقالت وزارة الطاقة في الإكوادور، وهي من أصغر المنتجين بأوبك، والتي من المقرر أن تخرج من عضوية المنظمة العام المقبل: إن احتجاجات ضد إجراءات تقشف، قد تُقلّص إنتاجها النفطي بواقع 59 ألفًا و450 برميلًا يوميًّا.

أسعار النفط النفط العراق

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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اضطرابات العراق ترفع أسعار النفط.. وبرنت 58.79 دولارًا
سبق

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء؛ إذ زادت المخاوف بشأن الإمدادات بفعل اضطرابات لدى منتجي الخام في العراق والإكوادور، مع تنحية مخاوف الطلب جانبًا؛ بينما يترقب المستثمرون ما ستُسفر عنه محادثات التجارة الأمريكية الصينية هذا الأسبوع.

وبحلول الساعة 06:52 بتوقيت جرينتش، ارتفع خام برنت 44 سنتًا، أو 0.8%، إلى 58.79 دولارًا للبرميل؛ فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 42 سنتًا، أو 0.8%، إلى 53.17 دولارًا للبرميل.

ويغلب الحذر على تعاملات المستثمرين قبيل المحادثات الأمريكية الصينية التي من المقرر أن تُجرى في واشنطن يوم الخميس؛ على الرغم من أنه من غير المتوقع أن تتمخض عن اتفاق شامل لإنهاء حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

ووفق "رويترز" هددت احتجاجات في العراق والإكوادور، بتعطيل الإنتاج من كلا البلدين العضوين بمنظمة البلدان المصدّرة للبترول (أوبك).

وارتفع عدد القتلى بالعراق، ثاني أكبر منتج بأوبك، بعد أسبوع من الاضطرابات.

وقالت وزارة الطاقة في الإكوادور، وهي من أصغر المنتجين بأوبك، والتي من المقرر أن تخرج من عضوية المنظمة العام المقبل: إن احتجاجات ضد إجراءات تقشف، قد تُقلّص إنتاجها النفطي بواقع 59 ألفًا و450 برميلًا يوميًّا.

08 أكتوبر 2019 - 9 صفر 1441
11:59 AM

اضطرابات العراق ترفع أسعار النفط.. وبرنت 58.79 دولارًا

يترقب المستثمرون ما ستُسفر عنه المحادثات الأمريكية الصينية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء؛ إذ زادت المخاوف بشأن الإمدادات بفعل اضطرابات لدى منتجي الخام في العراق والإكوادور، مع تنحية مخاوف الطلب جانبًا؛ بينما يترقب المستثمرون ما ستُسفر عنه محادثات التجارة الأمريكية الصينية هذا الأسبوع.

وبحلول الساعة 06:52 بتوقيت جرينتش، ارتفع خام برنت 44 سنتًا، أو 0.8%، إلى 58.79 دولارًا للبرميل؛ فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 42 سنتًا، أو 0.8%، إلى 53.17 دولارًا للبرميل.

ويغلب الحذر على تعاملات المستثمرين قبيل المحادثات الأمريكية الصينية التي من المقرر أن تُجرى في واشنطن يوم الخميس؛ على الرغم من أنه من غير المتوقع أن تتمخض عن اتفاق شامل لإنهاء حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

ووفق "رويترز" هددت احتجاجات في العراق والإكوادور، بتعطيل الإنتاج من كلا البلدين العضوين بمنظمة البلدان المصدّرة للبترول (أوبك).

وارتفع عدد القتلى بالعراق، ثاني أكبر منتج بأوبك، بعد أسبوع من الاضطرابات.

وقالت وزارة الطاقة في الإكوادور، وهي من أصغر المنتجين بأوبك، والتي من المقرر أن تخرج من عضوية المنظمة العام المقبل: إن احتجاجات ضد إجراءات تقشف، قد تُقلّص إنتاجها النفطي بواقع 59 ألفًا و450 برميلًا يوميًّا.

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