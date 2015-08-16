"هجن الرئاسة" تتألق في الأشواط المسائية بمهرجان ولي العهد

"شواهين" تحقق أفضل توقيت زمني

تواصلت منافسات الأشواط التنشيطية لسن المفاريد في الفترة المسائية لهذا اليوم الجمعة، ضمن مهرجان ولي العهد للهجن2؛ حيث شهدت الفترة المسائية أشواطاً حماسية ومنافسات مثيرة بين العديد من الشعارات المميزة، فيما سيطرت هجن الرئاسة على العديد من الأشواط، وتضمنت أشواط الفترة المسائية تنفيذ 16 شوطاً للمفاريد لمسافة 2 كم.

وحققت البكرة "شواهين" المملوكة لهجن الرئاسة المركز الأول في الشوط الأول، إضافة إلى تحقيق أفضل توقيت زمني بواقع 2 دقيقة و51 ثانية، فيما جاءت نتائج المركز الأول لباقي الأشواط على النحو التالي:

الشوط الثاني: "مزاحم" لهجن الرئاسة

الشوط الثالث: "النايفة" لهجن الرئاسة

الشوط الرابع: "الحذر" لسعود محبوب الدوسري

الشوط الخامس: "الشاهينية " لبطشان صالح اليامي

الشوط السادس: "همام" لهجن الرئاسة

الشوط السابع: "نجوم" لهجن الرئاسة

الشوط الثامن: "نجران" لبطشان صالح اليامي

الشوط التاسع: "قطنه" لهجن الرئاسة.

الشوط العاشر: "نواف" للأمير تركي بن محمد بن فهد

الشوط الحادي عشر: "خيرة" لمحمد بن عبدالله

الشوط الثاني عشر: "النمر" لمحمد عتيق الميهيري

الشوط الثالث عشر: "الشاهينية" لمحمد ناجي المري

الشوط الرابع عشر: "مربوش" لسالم شخبوط الوهيبي

الشوط الخامس عشر: "شواهين" لجابر

الشوط السادس عشر: "نواف" لسعد علي المري.