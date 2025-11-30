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خرج من منزل ذويه ولم يعد.. "عواجي" مفقود منذ 5 أيام بأحد المسارحة

يعاني اعتلالات نفسية وبلاغ لمركز الشرطة تبعه تعميم ثم مناشدة

ناشد ذوو المواطن أحمد محمد عواجي، بالبحث عنه بعد فقدانه في محافظة أحد المسارحة منذ خمسة أيام.

وقال لـ" سبق"، شقيقه "علي"، إنه يعاني اعتلالات نفسية، وفُقد بعد خروجه من المنزل بمحافظة أحد المسارحة بجازان ولم يتم العثور عليه، مؤكداً أنه قام بتقديم بلاغ لمركز الشرطة التي بدورها قامت بالتعميم عليه.

وناشد شقيق "عواجي" مَن يحصل على أي معلومة عن شقيقه التواصل عبر الرقم 0505117373 أو إبلاغ الجهات الأمنية.

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خرج من منزل ذويه ولم يعد.. "عواجي" مفقود منذ 5 أيام بأحد المسارحة
سبق

ناشد ذوو المواطن أحمد محمد عواجي، بالبحث عنه بعد فقدانه في محافظة أحد المسارحة منذ خمسة أيام.

وقال لـ" سبق"، شقيقه "علي"، إنه يعاني اعتلالات نفسية، وفُقد بعد خروجه من المنزل بمحافظة أحد المسارحة بجازان ولم يتم العثور عليه، مؤكداً أنه قام بتقديم بلاغ لمركز الشرطة التي بدورها قامت بالتعميم عليه.

وناشد شقيق "عواجي" مَن يحصل على أي معلومة عن شقيقه التواصل عبر الرقم 0505117373 أو إبلاغ الجهات الأمنية.

30 نوفمبر 2021 - 25 ربيع الآخر 1443
01:27 PM

خرج من منزل ذويه ولم يعد.. "عواجي" مفقود منذ 5 أيام بأحد المسارحة

يعاني اعتلالات نفسية وبلاغ لمركز الشرطة تبعه تعميم ثم مناشدة

A A A
فهد كاملي - جازان
0
5,470

ناشد ذوو المواطن أحمد محمد عواجي، بالبحث عنه بعد فقدانه في محافظة أحد المسارحة منذ خمسة أيام.

وقال لـ" سبق"، شقيقه "علي"، إنه يعاني اعتلالات نفسية، وفُقد بعد خروجه من المنزل بمحافظة أحد المسارحة بجازان ولم يتم العثور عليه، مؤكداً أنه قام بتقديم بلاغ لمركز الشرطة التي بدورها قامت بالتعميم عليه.

وناشد شقيق "عواجي" مَن يحصل على أي معلومة عن شقيقه التواصل عبر الرقم 0505117373 أو إبلاغ الجهات الأمنية.

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142 مليون ..

142 مليون ..

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201,250 سيارة ..

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