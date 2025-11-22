"المنتشري" يقلد 16 ضابطًا بـ "مدني مكة" رتبهم الجديدة

قلّد مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء علي المنتشري 16 ضابطًا من الدفاع المدني بالمنطقة رتبهم الجديدة بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيتهم.

وقال "المنتشري" إن الترقيات حافز لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الدين ثم المليك والوطن ومن يعيش على أرض المملكة الطيبة في ظل الدعم اللا محدود من قيادتنا الرشيدة.

فيما أعرب المترقون عن شكرهم وامتنانهم للقيادة على هذه الثقة التي أولوهم إياها، داعين الله عز وجل أن تكون عونًا لهم على طاعة الله بما يحقق الأمن والسلامة لهذا الوطن وأبنائه.