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"المنتشري" يقلد 16 ضابطًا بـ "مدني مكة" رتبهم الجديدة

قلّد مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء علي المنتشري 16 ضابطًا من الدفاع المدني بالمنطقة رتبهم الجديدة بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيتهم.

وقال "المنتشري" إن الترقيات حافز لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الدين ثم المليك والوطن ومن يعيش على أرض المملكة الطيبة في ظل الدعم اللا محدود من قيادتنا الرشيدة.

فيما أعرب المترقون عن شكرهم وامتنانهم للقيادة على هذه الثقة التي أولوهم إياها، داعين الله عز وجل أن تكون عونًا لهم على طاعة الله بما يحقق الأمن والسلامة لهذا الوطن وأبنائه.

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"المنتشري" يقلد 16 ضابطًا بـ "مدني مكة" رتبهم الجديدة
سبق

قلّد مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء علي المنتشري 16 ضابطًا من الدفاع المدني بالمنطقة رتبهم الجديدة بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيتهم.

وقال "المنتشري" إن الترقيات حافز لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الدين ثم المليك والوطن ومن يعيش على أرض المملكة الطيبة في ظل الدعم اللا محدود من قيادتنا الرشيدة.

فيما أعرب المترقون عن شكرهم وامتنانهم للقيادة على هذه الثقة التي أولوهم إياها، داعين الله عز وجل أن تكون عونًا لهم على طاعة الله بما يحقق الأمن والسلامة لهذا الوطن وأبنائه.

21 نوفمبر 2019 - 24 ربيع الأول 1441
11:17 PM

"المنتشري" يقلد 16 ضابطًا بـ "مدني مكة" رتبهم الجديدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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قلّد مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء علي المنتشري 16 ضابطًا من الدفاع المدني بالمنطقة رتبهم الجديدة بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيتهم.

وقال "المنتشري" إن الترقيات حافز لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الدين ثم المليك والوطن ومن يعيش على أرض المملكة الطيبة في ظل الدعم اللا محدود من قيادتنا الرشيدة.

فيما أعرب المترقون عن شكرهم وامتنانهم للقيادة على هذه الثقة التي أولوهم إياها، داعين الله عز وجل أن تكون عونًا لهم على طاعة الله بما يحقق الأمن والسلامة لهذا الوطن وأبنائه.

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