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بالشراكة مع أكاديمية إيطالية.. "إعداد القادة" يقدم دورة لذوي الاحتياجات

يعقد معهد إعداد القادة بالهيئة العامة للرياضة، دورة أساليب التعليم؛ لتدريب ذوي الإعاقة في أسبوع القادة الملهمين، بالشراكة مع أكاديمية انسوبيرابيلي الإيطالية المتخصصة في تطوير وتدريب مدربي ورياضيي ذوي الإعاقة، وذلك في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة خلال الفترة من 17 وحتى 26 من شهر فبراير الجاري.

وتهدف الدورة لتعليم الأسس التدريبية الخاصة لذوي الإعاقة وفهم طبيعة الإعاقات لتنمية مهاراتهم وكفاءتهم الاجتماعية.


ويسعى معهد إعداد القادة لتحقيق النمو والاندماج الاجتماعي من خلال منهجية التعليم المبتكرة العالمية المقدمة من أكاديمية انسوبيرابيلي الإيطالية لتدريب كرة القدم لشباب المستقبل ذوي الإعاقات الجسدية والحركية والاضطرابات السلوكية والعقلية والحسية؛ وذلك بوجود 10 مدربين متخصيين في النواحي الفنية والنفسية والتعليمية والإدارية والعلاج الطبيعي والتغذية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بالشراكة مع أكاديمية إيطالية.. "إعداد القادة" يقدم دورة لذوي الاحتياجات
سبق

يعقد معهد إعداد القادة بالهيئة العامة للرياضة، دورة أساليب التعليم؛ لتدريب ذوي الإعاقة في أسبوع القادة الملهمين، بالشراكة مع أكاديمية انسوبيرابيلي الإيطالية المتخصصة في تطوير وتدريب مدربي ورياضيي ذوي الإعاقة، وذلك في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة خلال الفترة من 17 وحتى 26 من شهر فبراير الجاري.

وتهدف الدورة لتعليم الأسس التدريبية الخاصة لذوي الإعاقة وفهم طبيعة الإعاقات لتنمية مهاراتهم وكفاءتهم الاجتماعية.


ويسعى معهد إعداد القادة لتحقيق النمو والاندماج الاجتماعي من خلال منهجية التعليم المبتكرة العالمية المقدمة من أكاديمية انسوبيرابيلي الإيطالية لتدريب كرة القدم لشباب المستقبل ذوي الإعاقات الجسدية والحركية والاضطرابات السلوكية والعقلية والحسية؛ وذلك بوجود 10 مدربين متخصيين في النواحي الفنية والنفسية والتعليمية والإدارية والعلاج الطبيعي والتغذية.

10 فبراير 2020 - 16 جمادى الآخر 1441
06:48 PM

بالشراكة مع أكاديمية إيطالية.. "إعداد القادة" يقدم دورة لذوي الاحتياجات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يعقد معهد إعداد القادة بالهيئة العامة للرياضة، دورة أساليب التعليم؛ لتدريب ذوي الإعاقة في أسبوع القادة الملهمين، بالشراكة مع أكاديمية انسوبيرابيلي الإيطالية المتخصصة في تطوير وتدريب مدربي ورياضيي ذوي الإعاقة، وذلك في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة خلال الفترة من 17 وحتى 26 من شهر فبراير الجاري.

وتهدف الدورة لتعليم الأسس التدريبية الخاصة لذوي الإعاقة وفهم طبيعة الإعاقات لتنمية مهاراتهم وكفاءتهم الاجتماعية.


ويسعى معهد إعداد القادة لتحقيق النمو والاندماج الاجتماعي من خلال منهجية التعليم المبتكرة العالمية المقدمة من أكاديمية انسوبيرابيلي الإيطالية لتدريب كرة القدم لشباب المستقبل ذوي الإعاقات الجسدية والحركية والاضطرابات السلوكية والعقلية والحسية؛ وذلك بوجود 10 مدربين متخصيين في النواحي الفنية والنفسية والتعليمية والإدارية والعلاج الطبيعي والتغذية.

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