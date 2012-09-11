مصرع "خميني" مصور ميليشيات الحوثي بصعدة

تعود على نشر "الفبركات" و"القصص" والأكاذيب

أعلنت الميليشيات الحوثية الإرهابية مصرع مصور قناتها "المسيرة" في إحدى جبهات صعدة أثناء محاولته التقاط صور للمعارك، إلا أن النيران لم تمهله ليلتقط صورًا تنسج عليها قناته تعديلات وفبركات وقصص وأكاذيب كما اعتادت، حيث أردته النيران صريعًا.

وتفصيلاً، كشفت معلومات أن الميليشيات الحوثية تجند مصوريها وتدججهم بالسلاح ويؤدون دورًا عسكريًا في الجبهات ويستهدفون تحركات المدنيين أيضًا.

وأعلنت الميليشيات الحوثية ، عن مصرع مصورها دون أن تكشف كيفية ذلك، فيما قالت وسائل إعلام وإخباريات يمنية أنه لقي مصرعه بنيران قوات الشرعية.

والتفت مهتمون بالشأن اليمني إلى تسمية المصور "خميني" حطبة، وهو الاسم الذي اعتبره المهتمون جزءًا من مشروع إيران في طمس الهوية العربية في اليمن وهيمنتها على اليمن ثقافيًا ودينيًا وعسكريًا وقد بدأ ذلك بالميليشيات الحوثية، حيث بدا تأثيرها واضحًا حتى على الاسم عندما أطلق على المصور.