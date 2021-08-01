"الزيادي" يباشر مهام عمله عميدًا لتقنية الأفلاج

باشر المهندس عيسى بن طرقي الزيادي، اليوم الأحد، مهام عمله عميدًا لكلية التقنية بالأفلاج، بمناسبة صدور قرار محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بتكليفه عميدًا للكلية.

يُذكر أن كلية تقنية الأفلاج، شهدت نقلة نوعية وتطورًا عمليًّا وتقنيًّا وتوسعًا في التخصصات العملية برئاسة عميدها سابقًا المهندس علي مفرح القحطاني، الذي صدر قرار الموافقة على إكمال دراساته العليا بأمريكا.