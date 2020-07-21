النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الصين: 11 إصابة جديدة بكورونا منها 8 في شينجيانغ

3 حالات لأشخاص قادمين من الخارج

أعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين، اليوم الثلاثاء، تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، الإثنين، انخفاضاً من 22 حالة قبل يوم.

وقالت اللجنة إن من بين الإصابات الجديدة هناك ثماني حالات في إقليم شينجيانغ بأقصى غرب الصين، وكانت الحالات الثلاث الأخرى لأشخاص قادمين من الخارج.

وقالت اللجنة الوطنية إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الصين بلغ 83693 حالة حتى يوم أمس الاثنين، وظل عدد حالات الوفاة عند 4634 دون تغيير.

الصين فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
الصين: 11 إصابة جديدة بكورونا منها 8 في شينجيانغ
سبق

أعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين، اليوم الثلاثاء، تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، الإثنين، انخفاضاً من 22 حالة قبل يوم.

وقالت اللجنة إن من بين الإصابات الجديدة هناك ثماني حالات في إقليم شينجيانغ بأقصى غرب الصين، وكانت الحالات الثلاث الأخرى لأشخاص قادمين من الخارج.

وقالت اللجنة الوطنية إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الصين بلغ 83693 حالة حتى يوم أمس الاثنين، وظل عدد حالات الوفاة عند 4634 دون تغيير.

21 يوليو 2020 - 30 ذو القعدة 1441
08:22 AM

الصين: 11 إصابة جديدة بكورونا منها 8 في شينجيانغ

3 حالات لأشخاص قادمين من الخارج

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
54

أعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين، اليوم الثلاثاء، تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، الإثنين، انخفاضاً من 22 حالة قبل يوم.

وقالت اللجنة إن من بين الإصابات الجديدة هناك ثماني حالات في إقليم شينجيانغ بأقصى غرب الصين، وكانت الحالات الثلاث الأخرى لأشخاص قادمين من الخارج.

وقالت اللجنة الوطنية إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الصين بلغ 83693 حالة حتى يوم أمس الاثنين، وظل عدد حالات الوفاة عند 4634 دون تغيير.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,927
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,420
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,045
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
44,184

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة