محافظ بيشة: أنشطة "الإعلام السياحي" أضافت نجاحًا كبيرًا لمهرجان التمور

"الطلوق" قدَّم شكره لكل ما جرى تقديمه من جهود وفعاليات متميزة

شكر سعيد بن ناصر الطلوق، محافظ بيشة، القيادة الرشيدة على ما يجده المواطن والمقيم على أرض هذا الوطن من اهتمام ورعاية في المجالات كافة، كما رفع الشكر للأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير على رعايته المهرجان، مقدمًا شكره لكل ما قدم من جهود وفعاليات متميزة، ساهمت في نجاح المهرجان.. مشيرًا إلى استمرار السوق لمدة 60 يومًا.

جاء ذلك في الحفل الختامي الذي أُقيم على أرض المهرجان مساء أمس بحضور رئيس غرفة بيشة صالح الوتيد.

وأشاد المحافظ بجهود الغرفة، وجميع اللجان والإدارات الحكومية، ودعم رجال الأعمال بالمحافظة.

ووجَّه الشكر لجمعية الإعلام السياحي (الشريك الرئيس لغرفة بيشة) في تنفيذ البرامج التدريبية وورشة العمل والندوة الكبرى التي حضرها اثنا عشر متحدثًا لتطوير الفعاليات الزراعية ومفاهيم السياحية الزراعية.

من جهته، أوضح قباس الفهد، رئيس اللجنة الإعلامية بالمهرجان، أن المهرجان في هذه الدورة واصل تميُّزه في الدورات السابقة؛ إذ انطلق العمل بعقد عدد من ورش العمل لرسم خطة تنفيذية للمهرجان، حرصت خلالها اللجنة العليا للمهرجان على تنويع الفعاليات، ولم تحصرها في بيع وشراء التمور؛ لتشمل جميع الفئات، من العائلة والطفل والشباب، حتى كبار السن.. مشيرًا إلى أن المهرجان ينطلق منذ الصباح بحركة البيع والشراء لتمور الصفري بإشراف من لجنة السوق والإحصاء التي يشرف عليها مدير مكتب البيئة المهندس مريح الشهراني، وفي المساء معرض مصاحب وفعاليات متنوعة وفق برامج تشرف عليها اللجنة المنظمة؛ لتحقق رغبات ضيوف المهرجان وزواره من جميع الفئات. كما أُقيم عدد من ورش العمل والبرامج التدريبية والندوات التي تواكب محاور رؤية السعودية 2030 في الجانب السياحي والزراعي وأعمال التطوع، إضافة إلى انطلاق متجر بيع صفري بيشة الإلكتروني.

من جانبه، أوضح خالد آل دغيم أن نجاح الشراكة بين جمعية الإعلام السياحي وغرفة بيشة جاء نتيجة حرص المسؤولين في الغرفة التجارية على تنمية المحافظة، ونشر التنمية وفق مستهدفات رؤية ٢٠٣٠، وخصوصًا في مجال السياحة الزراعية وتهيئة الشباب لسوق العمل في القطاع السياحي وبرامج التطوع وكل ما يطور الفعاليات الزراعية التي تخدم المزارع في بيشة.

واختتم آل دغيم حديثه بأن مركز الدراسات والتخطيط بالجمعية يعكف هذه الأيام على تقييم المهرجان في نسخته الحالية، وتقديم رؤية متكاملة للنسخة العاشرة إلى الغرفة التجارية بعد استطلاع رأي أصحاب الاختصاص والمهتمين بالفعاليات وأبناء المحافظة، وجارٍ إعداد تقرير وخطة عمل مع الحلول كافة سعيًا إلى صناعة فعالية زراعية سياحية، تليق ببيشة وزوَّارها.