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"بايدن": أفتخر باختيار الأمريكيين لي لقيادة البلاد

بعد إعلان وسائل إعلام فوزه

أعرب المرشح الديمقراطي للانتخابات الأمريكية جو بايدن اليوم السبت شعوره بالفخر بعد أن اختاره الأمريكيون لقيادة البلاد.

ويأتي تصريح "بايدن" بعد إعلان وسائل إعلام أمريكية، بينها "سي إن إن" ووكالة أسوشيتيد برس و"فوكس نيوز"، اليوم فوزه؛ ليصبح بذلك الرئيس الـ46 للولايات المتحدة.

الرئيس الأمريكي الانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن دونالد ترامب

الرئيسية/ أخبار العالم

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"بايدن": أفتخر باختيار الأمريكيين لي لقيادة البلاد
سبق

أعرب المرشح الديمقراطي للانتخابات الأمريكية جو بايدن اليوم السبت شعوره بالفخر بعد أن اختاره الأمريكيون لقيادة البلاد.

ويأتي تصريح "بايدن" بعد إعلان وسائل إعلام أمريكية، بينها "سي إن إن" ووكالة أسوشيتيد برس و"فوكس نيوز"، اليوم فوزه؛ ليصبح بذلك الرئيس الـ46 للولايات المتحدة.

07 نوفمبر 2020 - 21 ربيع الأول 1442
08:08 PM

"بايدن": أفتخر باختيار الأمريكيين لي لقيادة البلاد

بعد إعلان وسائل إعلام فوزه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعرب المرشح الديمقراطي للانتخابات الأمريكية جو بايدن اليوم السبت شعوره بالفخر بعد أن اختاره الأمريكيون لقيادة البلاد.

ويأتي تصريح "بايدن" بعد إعلان وسائل إعلام أمريكية، بينها "سي إن إن" ووكالة أسوشيتيد برس و"فوكس نيوز"، اليوم فوزه؛ ليصبح بذلك الرئيس الـ46 للولايات المتحدة.

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