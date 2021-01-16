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بعد اتفاق واشنطن وبكين.. النفط يغلق منخفضًا

أنهت عقود خام برنت عند التسوية 64 دولارًا للبرميل

تراجعت أسعار النفط قليلًا، أمس الأربعاء، مع تعرضها لضغوط من بيانات تُظهر زيادات في مخزونات المنتجات المكررة في الولايات المتحدة؛ لكنها تعافت من بعض الخسائر بعد توقيع اتفاق المرحلة 1 للتجارة بين واشنطن وبكين.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت، جلسة التداول منخفضة 49 سنتًا، أو 0.8%؛ لتبلغ عند التسوية 64 دولارًا للبرميل؛ بينما تراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 42 سنتًا، أو 0.7%، لتغلق عند 57.81 دولارًا.

وقال متعاملون: إن أسعار النفط قلّصت خسائرها الأولية بفعل "أجواء التفاؤل التي تحيط باتفاق التجارة الأمريكي- الصيني، وتوقعات بأن الطلب على النفط سيبقى قويًّا".

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز" في وقت سابق من الجلسة، هبطت أسعار الخام إلى أدنى مستوياتها في أكثر من شهر، بعد أن أعلنت الإدارة الأمريكية عن زيادة كبيرة في مخزونات البنزين ونواتج التقطير ومستوى قياسي مرتفع لإنتاج النفط في الولايات المتحدة.

وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات البنزين في أكبر اقتصاد في العالم ارتفعت الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ فبراير 2019؛ بينما قفزت مخزونات نواتج التقطير إلى أعلى مستوى منذ سبتمبر 2017.

وتضرر الخامان القياسيان أيضًا؛ بعد تقرير من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بأنها تتوقع انخفاض الطلب على نفطها في 2020 حتى مع ارتفاع الطلب العالمي، مع قيام منتجين منافسين باقتناص حصة في السوق.

وتكبح أوبك ومنتجون غير أعضاء بالمنظمة -من بينهم روسيا- الإنتاج لمنع تخمة نفطية ودعم أسعار الخام فوق 60 دولارًا للبرميل؛ في حين ينتهي اتفاقهم الحالي في مارس المقبل.

النفط أسعار النفط

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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بعد اتفاق واشنطن وبكين.. النفط يغلق منخفضًا
سبق

تراجعت أسعار النفط قليلًا، أمس الأربعاء، مع تعرضها لضغوط من بيانات تُظهر زيادات في مخزونات المنتجات المكررة في الولايات المتحدة؛ لكنها تعافت من بعض الخسائر بعد توقيع اتفاق المرحلة 1 للتجارة بين واشنطن وبكين.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت، جلسة التداول منخفضة 49 سنتًا، أو 0.8%؛ لتبلغ عند التسوية 64 دولارًا للبرميل؛ بينما تراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 42 سنتًا، أو 0.7%، لتغلق عند 57.81 دولارًا.

وقال متعاملون: إن أسعار النفط قلّصت خسائرها الأولية بفعل "أجواء التفاؤل التي تحيط باتفاق التجارة الأمريكي- الصيني، وتوقعات بأن الطلب على النفط سيبقى قويًّا".

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز" في وقت سابق من الجلسة، هبطت أسعار الخام إلى أدنى مستوياتها في أكثر من شهر، بعد أن أعلنت الإدارة الأمريكية عن زيادة كبيرة في مخزونات البنزين ونواتج التقطير ومستوى قياسي مرتفع لإنتاج النفط في الولايات المتحدة.

وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات البنزين في أكبر اقتصاد في العالم ارتفعت الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ فبراير 2019؛ بينما قفزت مخزونات نواتج التقطير إلى أعلى مستوى منذ سبتمبر 2017.

وتضرر الخامان القياسيان أيضًا؛ بعد تقرير من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بأنها تتوقع انخفاض الطلب على نفطها في 2020 حتى مع ارتفاع الطلب العالمي، مع قيام منتجين منافسين باقتناص حصة في السوق.

وتكبح أوبك ومنتجون غير أعضاء بالمنظمة -من بينهم روسيا- الإنتاج لمنع تخمة نفطية ودعم أسعار الخام فوق 60 دولارًا للبرميل؛ في حين ينتهي اتفاقهم الحالي في مارس المقبل.

16 يناير 2020 - 21 جمادى الأول 1441
08:51 AM

بعد اتفاق واشنطن وبكين.. النفط يغلق منخفضًا

أنهت عقود خام برنت عند التسوية 64 دولارًا للبرميل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تراجعت أسعار النفط قليلًا، أمس الأربعاء، مع تعرضها لضغوط من بيانات تُظهر زيادات في مخزونات المنتجات المكررة في الولايات المتحدة؛ لكنها تعافت من بعض الخسائر بعد توقيع اتفاق المرحلة 1 للتجارة بين واشنطن وبكين.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت، جلسة التداول منخفضة 49 سنتًا، أو 0.8%؛ لتبلغ عند التسوية 64 دولارًا للبرميل؛ بينما تراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 42 سنتًا، أو 0.7%، لتغلق عند 57.81 دولارًا.

وقال متعاملون: إن أسعار النفط قلّصت خسائرها الأولية بفعل "أجواء التفاؤل التي تحيط باتفاق التجارة الأمريكي- الصيني، وتوقعات بأن الطلب على النفط سيبقى قويًّا".

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز" في وقت سابق من الجلسة، هبطت أسعار الخام إلى أدنى مستوياتها في أكثر من شهر، بعد أن أعلنت الإدارة الأمريكية عن زيادة كبيرة في مخزونات البنزين ونواتج التقطير ومستوى قياسي مرتفع لإنتاج النفط في الولايات المتحدة.

وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات البنزين في أكبر اقتصاد في العالم ارتفعت الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ فبراير 2019؛ بينما قفزت مخزونات نواتج التقطير إلى أعلى مستوى منذ سبتمبر 2017.

وتضرر الخامان القياسيان أيضًا؛ بعد تقرير من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بأنها تتوقع انخفاض الطلب على نفطها في 2020 حتى مع ارتفاع الطلب العالمي، مع قيام منتجين منافسين باقتناص حصة في السوق.

وتكبح أوبك ومنتجون غير أعضاء بالمنظمة -من بينهم روسيا- الإنتاج لمنع تخمة نفطية ودعم أسعار الخام فوق 60 دولارًا للبرميل؛ في حين ينتهي اتفاقهم الحالي في مارس المقبل.

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