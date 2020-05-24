سبق في أسبوع : خادم الحرمين يشكر المواطنين والمقيمين .. وأبناء خاشقجي يعفون .. كورونا يسجل 70 ألفًا

استمرار الإجراءات الاحترازية وإلغاء عقوبة الجلد.. والسعودية ترفض خطط إسرائيل

تربعت الكثير من الموضوعات على منصة النقاشات الطويلة خلال الأسبوع الماضي، وكان أبرزها بالتأكيد فيروس كورونا، وحصلت أحداثه على متابعة واسعة على المستوى الإعلامي وفي أوساط القراء.

وحرصت "سبق" على نقل كل تفاصيل تلك الأحداث وكانت أبرزها:

#خادم الحرمين للمواطنين والمقيمين: أقدر بشكل كبير قضاءكم العيد في بيوتكم

وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، كلمة للمواطنين والمقيمين وعموم المسلمين في كل مكان، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقال خادم الحرمين في الكلمة التي تشرف بإلقائها وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي: يواجه العالم ونحن جزءٌ منه جائحة صحية واقتصادية لم يشهد العالم لها مثيلاً، مما استدعى ذلك حلولاً عاجلة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، ولا يسعني في هذا الشأن، إلا أن أشكر المواطنين والمواطنات والمقيمين والمقيمات على وقوفهم بكل إخلاص ووفاء مع ما اتخذته الأجهزة المعنية في بلادنا من إجراءات احترازية ووقائية وعلاجية، هدفها الإنسان، ولا شيء غير الإنسان والحفاظ على صحته والعمل على رعايته، والسعي إلى راحته.

وتابع، إنني أقدر بشكل كبير قضاءكم العيد في بيوتكم، ملتزمين بكل وعي ومسؤولية بإجراءات التباعد الاجتماعي، مستعيضين عن اللقاءات وتبادل التهاني مباشرة، بالتواصل والمعايدة والتهنئة بالاتصالات والمراسلات والتواصل عن بعد... كل ذلك حرصًا على سلامتكم، فالبهجة بالصحة والفرح بالعافية، وكل سرور يؤدي إلى خطر نهايته ندم.. كفانا الله وإياكم الشرور.

http://sabq.org/J4GhYW

"الصحة": تسجيل 2442 إصابة جديدة بفيروس كورونا .. والإجمالي يصل إلى 70161

أعلنت وزارة الصحة في مؤتمر صحفي، السبت، عن تسجيل 2442 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم أول أمس الجمعة، ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 70161 إصابة، منهم 35 % من السعوديين و65 % من غير السعوديين، وبلغ عدد الحالات الحرجة 339 حالة يتلقون العلاج في غرف العناية المركزة بالمستشفيات.

http://sabq.org/wHb6TL

بأمر سامِ: السماح لمؤذِّني الجوامع والمساجد بترديد تكبيرات العيد عبر مكبرات الصوت

إنفاذًا للتوجيه السامي الكريم المتضمن الموافقة على السماح للمؤذنين في الجوامع والمساجد بالمملكة في يوم العيد بترديد التكبيرات عبر مكبرات الصوت الخارجية؛ فقد أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ اليوم، تعميمًا لكل مؤذني المساجد والجوامع بالمملكة برفع التكبيرات في يوم عيد الفطر المبارك للعام الجاري ١٤٤١هـ، من بعد صلاة الفجر وحتى وقت دخول صلاة العيد عبر مكبرات الصوت الخارجية.

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"الداخلية": #منع_التجول أيام العيد كامل وكلي والخروج للضرورة القصوى

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب أن الجهات الأمنية تبدأ عند الساعة الخامسة من عصر الجمعة تطبيق القرار الذي سبق الإعلان عنه بمنع التجول الكامل طوال اليوم في مدن ومناطق المملكة كافة حتى نهاية يوم الأربعاء 4 شوال 1441 هجرية الموافق 27 مايو 2020 م.

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أبناء جمال خاشقجي : عفونا عمن قتل والدنا لوجه الله تعالى

أعلن أبناء جمال خاشقجي العفو عمن قتل والدهم جمال خاشقجي رحمه الله .

وأصدروا بيانًا صباح أمس قالوا فيه: "في هذه الليلة الفضيلة من هذا الشهر الفضيل نسترجع قول الله تعالى في كتابه الكريم "وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين".

وأضافوا نعلن العفو عمن قتل والدنا رحمه الله لوجه الله تعالى، وكلنا رجاء واحتساب للأجر عند الله عز وجل.

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#المملكة ترفض خطط إسرائيل لضم أراضٍ في الضفة الغربية

أعربت وزارة الخارجية عن رفض المملكة العربية السعودية لما صدر بخصوص خطط وإجراءات إسرائيل لضم أراضٍ في الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.

وشددت الوزارة على تنديد المملكة بأي إجراءات أحادية الجانب، ولأي انتهاكات لقرارات الشرعية الدولية، ولكل ما قد يقوض فرص استئناف عملية السلام لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

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‏"مواطن الـ16 رقم جوال".. "#هيئة_الاتصالات" تفاعلاً مع "#سبق": ألغيناها ويمكنه التحقق

تفاعلت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، مع ما نشرته "سبق" تحت عنوان: "مواطن في المخواة: 16 رقم جوال مسجلاً على هويتي بشركة "زين".. دون علمي"، وقدّمت شكرها لـ"سبق" ومتابعاتها.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لـ"سبق" قائلة: "نشكر لكم متابعتكم لما يثار تجاه الخدمات التي تقدّمها مختلف الجهات الحكومية والخاصة، وما يتعلق بآراء المستفيدين تجاهها، وتفعيل الأدوار المهمة والحيوية لوسائل الإعلام، وتفاعلاً مع ما تم طرحه في صحيفتكم الغراء تفاعلت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مع شكوى المشترك المقدمة عبر موقعها الإلكتروني في حينه، ووجهت الشركة بإلغاء جميع الأرقام التي تم تأسيسها على هوية المشترك دون طلبه.

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شرطة #مكة_المكرمة: القبض على (18) مواطنًا خالفوا لائحة الحد من التجمعات

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأنه إشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمخالفة مجموعة من الأشخاص الإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها للحد من تفشي فيروس كورونا، بتجمُّعهم في وقت يُمنع فيه التجول، وارتكابهم مخالفة لائحة الحد من التجمعات (التجمع غير العائلي في مكان مفتوح لأكثر من خمسة أشخاص)، وتوثيق ذلك ونشره، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضل الله - عن تحديد هويتهم، والقبض عليهم، وهم (18) مواطنًا (أعمارهم في العقدين الثاني والثالث)، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

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رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تعميم للمحاكم: الغوا عقوبة الجلد التعزيرية

أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني تعميمًا للمحاكم كافة يتضمن تبليغ المحاكم للقرار الصادر من المحكمة العليا ونصُّه أن: على المحاكم -في سياق عقوبة الجلد التعزيرية- الاكتفاء بالسجن أو الغرامة أو بهما معًا، أو عقوبات بديلة بحسب ما يصدره ولي الأمر من أنظمة أو قرارات بهذا الشأن.⁩

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#الصحة تعلن المرحلة الثالثة من الفحص الموسع لتقييم معدل انتشار #كورونا

أعلنت وزارة الصحة عزمها الانطلاق في المرحلة الثالثة من الفحص الموسع لتقييم معدل الانتشار العام لفيروس كورونا الجديد كوفيد ١٩ في المملكة، وذلك تواصلاً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تقوم بها لمنع انتشار فيروس كورونا حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

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#السعودية تقفز إلى المرتبة العاشرة عالميًّا في سرعة الإنترنت

قفزت المملكة العربية السعودية إلى المرتبة العاشرة عالميًا في سرعة الإنترنت؛ إذ تمكنت خلال شهر إبريل الماضي من رفع متوسط سرعة الإنترنت المتنقل إلى 55.71 ميجابايت في الثانية، وذلك بحسب تقرير نشره موقع "سبيد تست" العالمي المختص في قياس سرعات الإنترنت المتنقل.

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